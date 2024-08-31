تقليل زمن التقاطر بالخط الثالث للمترو بداية من غد الأحد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 03:31 مساءً - أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تقليل زمن التقاطر بين القطارات لخدمة الركاب، وذلك بداية من غد الأحد.

وقالت الشركة في إعلانها: لجميع ركاب الخط الأخضر الثالث، وقت الانتظار بين القطارات هيقل خلال أوقات الذروة بدايةً من الأحد ١ سبتمبر ٢٠٢٤ خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.

وذلك كالتالي:

• القطارات تتابع كل ٤ دقائق ونصف من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات ذهابًا وإيابًا.

• القطارات تتابع كل ٩ دقائق من محطة الكيت كات إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج ذهابًا وإيابًا.

وبحسب الشركة فإن ساعات الذروة: ٧:٠٠ حتى ١١:٠٠ صباحًا ومن ٢:٠٠ حتى ٧:٠٠ مساءً.