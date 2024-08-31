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تقليل زمن التقاطر بالخط الثالث للمترو بداية من غد الأحد

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 03:31 مساءً - أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تقليل زمن التقاطر بين القطارات لخدمة الركاب، وذلك بداية من غد الأحد.

وقالت الشركة في إعلانها: لجميع ركاب الخط الأخضر الثالث، وقت الانتظار بين القطارات هيقل خلال أوقات الذروة بدايةً من الأحد ١ سبتمبر ٢٠٢٤ خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.

وذلك كالتالي:

• القطارات تتابع كل ٤ دقائق ونصف من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات ذهابًا وإيابًا.

• القطارات تتابع كل ٩ دقائق من محطة الكيت كات إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج ذهابًا وإيابًا.

وبحسب الشركة فإن ساعات الذروة: ٧:٠٠ حتى ١١:٠٠ صباحًا ومن ٢:٠٠ حتى ٧:٠٠ مساءً.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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