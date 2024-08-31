قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرى توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 03:31 مساءً - في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية وتنمية روح الولاء والانتماء للطلاب من مختلف المراحل الدراسية، وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرى بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بهدف تطبيق التأسيس العسكرى لعدد (۱۰۰) مدرسة من مدارس التعليم الفني بدءًا من العام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتطوير المنظومة التعليمية من خلال برامج علمية وتدريبية متطورة فضلاً عن تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أقصى استفادة علمية لكلا الجانبين.

بدأت مراسم البروتوكول بكلمة اللواء أح أسامة داوود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى، أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أوجه التعاون وتعميق روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن، مشيدًا بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التي تعتمد على أحدث النظم الحديثة.

من جانبه، أعرب السيد محمد أحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن سعادته بالتعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقوات المسلحة، مشيدًا بالانضباط والولاء والانتماء الذي لمسه عند زيارة عدد من المدارس الفنية التي تطبق التأهيل العسكري، حيث أكد أن الولاء والانتماء أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة.