الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ٢٤- ٣١...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 03:31 مساءً - تستعرض وزارة البيئة فى الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ٢٤- ٣١ أغسطس الجارى وتشمل:

- وزيرة البيئة تشارك في احتفالية هيئة المواصفات والجودة كأول مؤسسة حكومية خدمية تطلق أول تقرير لها لبصمتها الكربونية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل .

- وزيرة البيئة تلتقى مع عدد من العاملين لبحث مقترحاتهم لتطوير آليات العمل ودفع مسيرة العمل البيئي ، فى إطار تواصلها مع العاملين بالوزارة ودعم أفكارهم الجديدة .

- وزيرة البيئة تشارك بورشة عمل"إدارة المخلفات" بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية لمناقشة أهم المستجدات فى مجال معالجة وتدوير المخلفات وتطبيق المعايير الدولية فى منظومة المسئولية الممتدة للمنتج "EPR‏" .

- وزيرة البيئة تشارك في المؤتمر الوزاري للقضايا البيئية الذي ينظمه مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA) .

- وزيرة البيئة تتوجه إلى إمارة الشارقة في زيارة ميدانية لتفقد أنشطة مجموعة بيئة الإماراتية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات...... والاطلاع على عدد من التجارب فى مجال المخلفات الطبية والزراعية ومخلفات الهدم والبناء وذلك فى اطار استمرار بحث فرص التعاون الواعدة للاستثمار في مجال إدارة المخلفات .

- وزارة البيئة تعقد أول ورشة عمل لمناقشة الخطة الوطنية للعمل للحفاظ علي طائر صقر غروب، وذلك فى إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ علي الأنواع المهاجرة والمهددة بالإنقراض بجمهورية مصر العربية .

الاحد الموافق ٢٥ أغسطس الجارى:

" وزيرة البيئة تشارك في احتفالية هيئة المواصفات والجودة كأول مؤسسة حكومية خدمية تطلق أول تقرير لها لبصمتها الكربونية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل"

- شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية انتهاء الهيئة المصرية للمواصفات والجودة من إعداد أول تقرير للبصمة الكربونية الخاصة بها، وصولها إلى أول مؤسسة حكومية خدمية تقدم هذا التقرير تحت شعار "المواصفات والجودة .. الأداء الأفضل .. الأداء الأخضر" بحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور المهندس خالد حسن صوفی رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور هارموجيني نستجما السكرتير العام للمنظمة الأفريقية للمواصفات (الأرسو)، والسيدة آن شو نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر.وقد أشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة في التركيز على المكون البيئي، وكان من أهم ثمارها إصدار ١٦ مواصفة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، والتعاون على مدار ١٠ سنوات في مجال مواصفات وسائط التبريد والتكييف ضمن التزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للأوزون، والتعاون الذى تم مع الهيئة في إعداد مواصفات الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وأشارت وزيرة البيئة إلى إطلاق اول سوق كربون طوعي في مصر منذ اسابيع قليلة كخطوة مهمة في مسار تقليل الانبعاثات الكربونية للمنشآت، مع الاستفادة من بيع شهادات الكربون بأداة غير مالية عن طريق البورصة المصرية، مما يزيد من فرص العرض والطلب للمساهمة في خروج هذه المشروعات إلى النور.

الاثنين الموافق ٢٦ أغسطس الجارى:

" وزيرة البيئة تلتقى مع عدد من العاملين لبحث مقترحاتهم لتطوير آليات العمل ودفع مسيرة العمل البيئي ، فى إطار تواصلها مع العاملين بالوزارة ودعم أفكارهم الجديدة "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تلتقى مع عدد من العاملين بالوزارة وجهازيها ، لبحث مقترحاتهم لتطوير آليات العمل لدفع مسيرة العمل البيئي وتحقيق الاستدامة بكافة القطاعات ، وذلك فى إطار قيام الدكتورة ياسمين فؤاد بفتح قنوات تواصل دائمة ومفتوحة مع العاملين بالوزارة من خلال عقد لقاءات شهرية لبحث مقترحاتهم كذلك لقاء العاملين بالقطاعات المختلفة وذلك لإيمانها بأهمية القوى البشرية و أنها الحل لكافة المشكلات البيئية من خلال دعمهم و بناء صفوف جديدة من القيادات التي تهتم بالشأن البيئي وتعي أهميته ودوره بالمفاهيم العلمية الحديثة حتي نصل إلي المستويات العالمية في حماية البيئة والحفاظ علي مواردها ودعم الاستثمارات الخضراء.

الثلاثاء الموافق ٢٧ أغسطس الجارى:

" وزيرة البيئة تشارك بورشة عمل"إدارة المخلفات" بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية لمناقشة أهم المستجدات فى مجال معالجة وتدوير المخلفات وتطبيق المعايير الدولية فى منظومة المسئولية الممتدة للمنتج "EPR‏"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تشارك بورشة عمل" إدارة المخلفات " والتى نظمتها الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بقيادة الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية تحت رعاية وزارة البيئة ، وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، ومحافظة الاسكندرية وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، " واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ لمناقشة أهم المستجدات في مجال معالجة المخلفات وتطبيق المعايير الدولية في هذا الشأن وخاصة فيما يتعلق بتطبيق منظومة المسئولية الممتدة للمنتج "EPR‏"، واكدت وزيرة البيئة على اهمية هذه الورشة والتى يتزامن انعقادها مع اجتماع دول العالم ببالي لمناقشة المسودة النهائية للاتفاق الدولى الالزامى للتعامل مع المخلفات البلاستيكية، بهدف الخروج بصك قانوني دولي ملزم يهدف الى وضع نهج شامل يعالج دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية، حيث اصبح هناك دفع عالمي لحشد جميع الدول لمناقشة ضرورة عقد اتفاقية دولية للتحكم في التلوث بالمخلفات البلاستيكية وخاصة في المخلفات البحرية لاعتبارها من الملوثات العابرة للحدود ، مؤكدة على ان هذا يعد رسالة سياسية هامة ان مصر كانت سباقة باتخاذ العديد من الاجراءات فى هذا الملف من خلال البحث العلمى والتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحافظةالاسكندرية .وأوضحت وزيرة البيئة انه خلال عام ۲۰۲۲ ، تم التعاون مع مشروع " تيومالى" Toumali ، والذى يهدف الى التعامل مع المخلفات بشكل عام بالإسكندرية وخاصة البلاستيكية منها كونها من اهم المحافظات الشاطئية، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، والممول من وزارة البيئة الالمانية وتقوده جامعة روستوك الألمانية وعدد من الجهات البحثية ، مؤكدة على اهمية هذا المشروع والذى يتطرق الى تلوث البحر المتوسط بالمخلفات البحرية وخاصة المخلفات البلاستيكية ، لافتة الى ان هذه القضية أصبحت محط انظار المجتمع الدولي في الفترة الاخيرة لخطورتها وتأثيرها السلبي على البيئة المحلية والدولية.

الاربعاء الموافق ٢٨ أغسطس الجارى:

" وزيرة البيئة تشارك في المؤتمر الوزاري للقضايا البيئية الذي ينظمه مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA)"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تشارك عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الوزاري حول القضايا البيئية الذي ينظمه مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA) بالاستانا، وذلك بدعوة من وزيرة البيئة والموارد الطبيعية بجمهورية كازاخستان وذلك بحضور وزراء البيئة والمناخ وممثلى دول بنجلاديش وباكستان وأذريبجان وتاخستان والصين وروسيا وتركيا وغيرها.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن عام ٢٠٢٤ يعد عاما حرجا للعالم سواء في تأثيرات تغير المناخ، وأيضا فى انعقاد مؤتمرات اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، والتي ستكون فرصة مميزة للاقليم ودول آسيا (CICA) في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.وشددت وزيرة البيئة على استعداد مصر الكامل لدعم دولة أذربيجان في استضافتها لمؤتمر المناخ COP29، للخروج بمؤتمر ناجح يلبي احتياجات ومتطلبات الدول النامية والمتقدمة، واقتناص الفرصة المهمة التي وفرها اعلان صندوق الخسائر والاضرار الذي تم إعلانه في مؤتمر المناخ COP27 بمصر، واطلاقه في مؤتمر المناخ COP28 بدبي، لتمهيد الطريق للوصول للتمويلات المتاحة لمواجهة الكوارث الطبيعية، معربة عن أملها للخروج بهدف جمعي جديد للتمويل في مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، يكون عادلا للدول التي تواجه من آثار تغير المناخ.

السبت الموافق ٣١ أغسطس الجارى:

"وزيرة البيئة تتوجه إلى إمارة الشارقة في زيارة ميدانية لتفقد أنشطة مجموعة بيئة الإماراتية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات...... والاطلاع على عدد من التجارب فى مجال المخلفات الطبية والزراعية ومخلفات الهدم والبناء وذلك فى اطار استمرار بحث فرص التعاون الواعدة للاستثمار في مجال إدارة المخلفات"

- توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى إمارة الشارقة فى زيارة ميدانية لمقر مجموعة بيئة الإماراتية المتخصصة في إعادة التدوير والاستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية والطبية في مصر، وتحويل المخلفات لطاقة، وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ان تلك الزيارة تأتى فى اطار حرص الدولة المصرية على التعرف على أفضل التجارب لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ، وتشجيع الاستثمار فى كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير لكافة انواع المخلفات سواء البلدية او الزراعية او الطبية اوالهدم والبناء .لافتة أن إدارة المخلفات بأنواعها يقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد.وقد استمعت وزيرة البيئة خلال زيارتها لعرض تفصيلي حول وضع الشركة بالامارات وخارجها ورأس مال الشركة والاستثمارات الخاصة بمنظومة اداراة المخلفات ، وأعمال الشركة ومساهماتها في منظومة إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة، ونوع التكنولوجيا المستخدمة، والمشروعات والخدمات المبتكرة التي تقدمها مجموعة بيئة، بالإضافة إلى مرافقها المتطورة وخاصة محطة الشارقة لتحويل المخلفات إلى طاقة.وقد قامت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الزيارة بالاطلاع على عدد من التجارب الاماراتية فى مجال الادارة المتكاملة للمخلفات ، حيث تفقدت سيادتها شركة تنظيف المسئولة عن منظومة الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالشارقة، كما تفقدت النماذج الخاصة بعمليات تجميع المخلفات، ونماذج للحاويات الخاصة بعملية الفصل بجانب المعدات المستخدمة فى عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، كما تم تفقد المراكز الخاصة بتجميع زيوت الطعام .كما تضمنت الزيارة قيام الدكتورة ياسمين فؤاد بزيارة مصنع تحويل المخلفات لطاقة بالشارقة والتعرف على التكنولوجيا المستخدمة، حيث يتم استخدام المخلفات بعد فصلها ، وتعد المحطة شراكة بين شركتى بيئة وشركة مصدر الاماراتية ، كما تم تفقد نموذج كامل لتدوير مخلفات الهدم والبناء بداية من عملية الفصل حتى المنتج النهائى ، كما تم تفقد المصنع الخاص بالمعالجة البيولوجية الميكانكية الخاصة بإنتاج الوقود البديل RDF من المخلفات الصناعية والتجارية والبلدية ، وايضا تم تفقد عمليات انتاج السماد العضوي سواء الناتج من عملية فرم المخلفات الزراعية او المخلفات العضوية. كما قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، بتفقد عملية فرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى وقود حيوى او وقود بديل لمصانع الاسمنت والتعرف على كيفية الوصول الى اعلى قيمة حرارية للمنتج الخاص بالوقود البديل لتلك المخلفات لضمان الاستخدام الامثل داخل مصنع الاسمنت ، كما تم تفقد الموقع الخاص بالمخلفات الطبية والاطلاع على عمليات الفرم والتعقيم لتلك المخلفات، والسيارات الخاصة لتجميع المخلفات الطبية. وتفقد الجزء الخاص بالمدفن القديم للمخلفات البلدية بالشارقة والذى تم اغلاقه اغلاق كامل حيث تم الاطلاع على إجراءات الغلق. وقد عرضت وزيرة البيئة خلال الزيارة عددا من الفرص الاستثمارية فى مجال المخلفات الطبية والزراعية وتحويل المخلفات إلى طاقة ، وقد أبدت شركة بيئة موافقتها على ضخ مزيد من الإستثمارات فى هذه المجالات ، وسيتم عقد عددا من الإجتماعات مع الوزارات المعنية لضمان ضح تلك الإستثمارات فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات وتسهيل كافة الإجراءات خلال الفترة القادمة.

" وزارة البيئة تعقد أول ورشة عمل لمناقشة الخطة الوطنية للعمل للحفاظ علي طائر صقر غروب، وذلك فى إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ علي الأنواع المهاجرة والمهددة بالإنقراض بجمهورية مصر العربية"

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالحفاظ علي الموارد الطبيعية بمصر نظمت وزارة البيئة أول ورشة عمل للحفاظ علي الأنواع المهاجرة و المهددة بالإنقراض بجمهورية مصر العربية وذلك بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصرى الإيطالي المرحلة الثالثة وبحضور مديري المحميات الطبيعية والشركاء من القطاعات المختلفة بالدولة مثل قطاع السياحة ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بمجال حماية الطبيعة بالإضافة إلي قيادات الوزارة المعنية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الحفاظ علي التنوع البيولوجي و دعم سبل استدامته لم يعد رفاهية بل محور أساسي للعمل بالوزارة مما يعكس أهمية الورشة التي ناقشت مسودة الخطة الوطنية للحفاظ علي طائر صقر الغروب، المنبثقة من الخطة الموحدة لحماية طائر صقر الغروب عالمياً والتي تم إصدارها من قبل اتفاقية الحفاظ علي الأنواع المهاجرة في إطار الجهود العالمية لحماية التنوع البيولوجي ودعم سبل استدامته. وأضافت وزيرة البيئة أن مسودة خطة الحفاظ الوطنية للصقر الغروب تم اعدادها من قبل خبراء التنوع البيولوجي بقطاع حماية الطبيعة في مصر وبدعم فنى من اتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة ووفق مذكرة التفاهم للحفاظ على الجوارح والتي تتضمن وضع خطة تنفيذية لحماية هذا النوع الهام ومراقبة هجرته عن طريق إطلاق حملات للتوعية وإشراك المجتمع في سبل الحفاظ على طائر صقر الغروب.