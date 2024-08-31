توقيع بروتوكول تعاون بين قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ووزارة التعليم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 04:29 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية وتنمية روح الولاء والإنتماء للطلاب من مختلف المراحل الدراسية، وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بهدف تطبيق التأسيس العسكرى لعدد (100) مدرسة من مدارس التعليم الفنى بدءاً من العام الدراسى 2024 / 2025 ، وتطوير المنظومة التعليمية من خلال برامج علمية وتدريبية متطورة فضلاً عن تسخير كل الإمكانيات لتحقيق أقصى استفادة علمية لكلا الجانبين .

بدأت مراسم البروتوكول بكلمة اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أوجه التعاون وتعميق روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التى تعتمد على أحدث النظم الحديثة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

من جانبه، أعرب الوزير محمد أحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن سعادته بالتعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقوات المسلحة، مشيدًا بالانضباط والولاء والانتماء الذى لمسه عند زيارة عدد من المدارس الفنية التى تطبق التأسيس العسكرى، حيث أكد أن تنمية الروح الوطنية أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة .