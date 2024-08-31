سفير مصر بموسكو يلتقي مسئولا بـ البريكس للتحضير لـ قمة أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 05:25 مساءً - التقي السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى موسكو، يوم ٢٩ أغسطس الجاري بالسفير سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية المعني بتجمع البريكس وبموضوعات ضبط التسلح ومنع الانتشار والشؤون الأمريكية.

ناقش الجانبان التحضيرات الجارية لعقد قمة البريكس المزمع عقدها من ٢٢ إلى ٢٤ أكتوبر القادم، والتي تُعد القمة الأولى منذ انضمام مصر إلى عضوية البريكس اعتباراً من بداية العام الحالي.

وتناول اللقاء أيضاً التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطورات الخاصة بموضوعات ضبط التسلح.