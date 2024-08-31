لجنة خطة والموازنة بمجلس النواب: يجب تشديد العقوبة على سارقي الكهرباء تصل لحرمانه من حقوقه السياسية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 05:26 مساءً - قال الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار وزير الكهرباء بإرسال أسماء سارقى التيار للتموين لرفع الدعم عنهم لا يكفى لردعهم، لأن هناك من يسرق الكهرباء لا يفرق معهم الدعم.

وأضاف ياسر عمر خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه يجب أن يكون هناك أدوات أخرى للعقاب وتكون قوبة لسارقى التيار الكهرباء، وأحد مشاكل انقطاع التيار الكهربائى الفترة الماضية أن ما تحصله الوزارة من إيرادات لا يمثل 35% من الواجب تحصيله.

أوضح ياسر عمر أن الغالبية من فاقد الكهرباء سرقة التيار، وأرى أنه يجب أن يتم حرمان سارقى التيار من جميع حقوقه السياسية من الدولة والدعم، وإذا تم التزام الجميع بدفع استهلاكهم فى الكهرباء سيتم تحسين وضع الوزارة، وانا مع تشديد العقوبات لسارقى التيار تصل لحرمانه من حقوقه السياسية.