وزير الخارجية يعقد مباحثات مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 07:28 مساءً - يستقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، غداً الأحد، سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة،وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أن كاخ سيقوم من خلال هذا الدور بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، كما ستقوم أيضا بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة معنية بتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة من خلال الدول التي ليست طرفا في الصراع.

وفي سبيل تنفيذ هذه المهام، سيتم دعمها من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وبدأت كاخ مهمتها في يناير 2024.