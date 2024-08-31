طارق فهمي: إسرائيل لديها مُخطط للانتقال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 08:26 مساءً - قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل لديها سيناريو مُخطط للانتقال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية لحسم القضية الفلسطينية، وليس فقط اقتحامات للمدن الفلسطينية والمخيمات لا سيما وأن هذه الأعمال كانت تتم طوال فترة الحرب، ولكن لم يسلط عليها الضوء بسبب الحرب في غزة.

وأضاف «فهمي» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن العمليات في قطاع غزة تقل بصورة كبيرة، وانتهت العمليات الكبرى، وما يحدث هو عمليات تمشيط وتحركات بناء على معلومات استخبارتية لتنفيذ بعض العمليات والمقرات والمستشفيات للبحث عن المحتجزين وقيادت حركة حماس.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الامتداد الطبيعي للحرب في الضفة الغربية، لأن المواجهة الحقيقية بالضفة، متابعاً: «لاعتبارات متعلقة بوجود خريطة توتر كاملة مرتبطة بتنظيمات المقاومة الفلسطينية، التي باتت منظمة ومرتبة وكتائب متعددة بغض النظر عن قوتها، أو قياس موازين القوى لديها سواء في مدن الضفة خاصة في مناطق الشمال».

وأرف: «إسرائيل تريد أن تقول إنها ستحسم الملف الفلسطيني بأكمله أو مسار واتجاه القضية الفلسطينية».