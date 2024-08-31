أعرف موعد عطلة المولد النبوي الشريف في الأردن 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين في دولة الأردن، بمعرفة موعد المولد النبوي الشريف في الأردن 1446، حيث يعتبر من أهم المناسبات الدينية، حيث يحظى بمكانة كبيرة لدي المسلمين، فهو هو ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتفل به المواطنين، لتكريم سيرته العطرة، وتخليدًا لذكرى ميلاده، كما تقوم الحكومة الأردنية بإعطاء جميع موظفي الدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد العطلة، والإجازات الرسمية المتوقع أن يحصل عليها المواطن.

موعد عطلة المولد النبوي الشريف في الأردن 2024

وكشفت المملكة الأردنية الهاشمية، أن موعد عطلة المولد النبوي الشريف في الأردن 2024، سيكون يوم الأحد الموافق 12 ربيع الأول 1446 هـ، والذي يتزامن مع 15 أغسطس 2024م، ومن المقرر أن تمنح الحكومة إجازة مدفوعة الأجر لكافة موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، ولكن هناك بعض الفئات المستثناة من هذه العطلة، وهي التي تقتضي طبيعة عملها استمرار الخدمة، وذلك احتفاءً بهذه المناسبة المباركة.

العطلات الرسمية في الأردن 2024

وبحسب التقويم في دولة الأردن، فمن المتوقع أن يحصل المواطنون، على عدد من الإجازات الرسمية، التي تتنوع بين الدينية والوطنية، وتكون تلك الإجازات مدفوعة الأجر، حيث تشمل هذه العطلات ما يلي: