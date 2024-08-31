أعرف موعد عطلة المولد النبوي الشريف 1446 في ليبيا

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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين في ليبيا، بمعرفة موعد إجازة موعد المولد النبوي الشريف، حيث يعتبر من أهم المناسبات الدينية، حيث يحتفل الليبيون بذكرى المولد النبوي الشريف تحت الرايات الملونة، فهي مناسبة يعبر فيها المسلمون عن حبهم وتقدرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تحث الجميع على إقتناء أخلاقه الكريمة، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد عطلة المولد النبوي 1446 في ليبيا ومظاهر الاحتفال

موعد عطلة المولد النبوي الشريف 1446 في ليبيا

يتساءل العديد من المواطنين الليبيين، حول موعد عطلة المولد النبوي الشريف لعام 2024-1446، حيث تعتبر من أهم المناسبات الدينية في ليبيا، حيث يجتمع الناس للاحتفال وتعزيز الروابط الاجتماعية،، وقد كشفت الحكومة الوطنية عن موعد المولد النبوي الشريف، إذ من المتوقع أن يكون يوم الأحد 15 أغسطس 2024، والذي يوافق الثاني عشر من ربيع الأول 1446، وتمنح الحكومة إجازة مدفوعة الأجر احتفاءً بهذه المناسبة لجميع القطاعات في الدولة.

احتفالات ليبيا بالمولد النبوي الشريف 1446

وتشهد دولة ليبيًا العديد من الفعاليات المميزة والأجواء الروحانية وتحت مظلة التقاليد العريقة، وتتمثل تلك المظاهر في.

تبدأ الاحتفالات من داخل المنازل التي تُضاء بالشموع والقناديل

وتتميز هذه الاجواء باللقاءات العائلية مع تناول طبق “العصيدة”

وتستمر هذه الأجواء حتى الساحات العامة التي تمتلئ بالناس من جميع الأعمار.

يرتدي الجميع ملابس جديدة، لتعمر البهجة أرجاء البلاد

تقام حلقات الوعظ والإرشاد، في كافة المساجد

تتلى الأناشيد الدينية والتواشيح، وتُرتل قصائد المديح النبوي، وأبرزها “قصيدة البردة” للإمام البوصيري.

تقوم السيدات بإعداد طبق “العصيدة”، فهي تُحضّر خصيصًا لهذه المناسبة،

الجدير بالذكر أن حسب التوقعات الفلكية فأن موعد المولد النبوي الشريف في أغلب الدول العربية، سوف يكون يوم الأحد 15 أغسطس 2024، والذي يوافق الثاني عشر من ربيع الأول 1446