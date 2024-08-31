نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 الكويت في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين بمعرفة موعد المولد النبوي الشريف 2024 الكويت، حيث تعتبر من أهم المناسبات الدينية، فهي ذكرى مولد النبي محمد -عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث يقوموا فيه المسلمون بالتعبير عن حبهم العميق وتقديرهم لسيرته العطرة ولتعاليمه الأخلاقية الرفيعة، وقد كشفت الحكومة الكويتية عن الموعد، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد المولد النبوي الشريف 2024 الكويت ومظاهر الاحتفال
إجازة المولد النبوي الشريف 2024 الكويت
يتساءل العديد من المواطنين عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2024، وقد أعلنت الحكومة الكويتية أن المولد النبوي هذا العام سوف يكون يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، الموافق 12 ربيع الأول 1446، مؤكدا أنه سوف يتم منح جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر، على أن يستأنف الجميع دوامهم يوم الإثنين 16 سبتمبر، مما يتيح للجميع فرصة للاستفادة من عطلتهم بشكل أفضل.
مظاهر الاحتفال بذكرى المولد النبوي في الكويت
وتشهد دولة الكويت، فعاليات مختلفة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يعتبر من أبرز المناسبات الدينية التي يعبر فيها المسلمون، عن حب رسول الله وتذكرهم برسالته العظيمة، وتتمثل مظاهر الاحتفال بهذه عبر عدة أنشطة، منها ما يلي:
- تقوم الحكومة الكويتية بتزيين الميادين والشوارع العامة بالأضواء.
- تقوم المساجد والمجالس الدينية بإحياء ذكرى النبي عليه السلام من خلال الأذكار
- يتبادل المواطنون التهاني، حيث يُعرف الاحتفال بالمولد النبوي في الكويت بـ”المالد”
- تقوم الحكومة بتنظيم حلقات ثقافية لعرض سيرة الرسول عليه السلام.
- تقوم الإذاعة بتخصيص برامج دينية وإعلامية لتعريف الجمهور بحياة النبي الكريم.
- تعمل وزارة التربية على تكليف المعلمين للطلاب بكتابة أبحاث وقراءة عن سيرة الرسول.
- تقوم الحكومة بإقامة الأناشيد الدينية بعد صلاة العشاء.
- تقوم الحكومة بتوزيع الطعام والشراب على الفقراء والمحتاجين.