أعرف موعد المولد النبوي الشريف 2024 سلطنة عمان

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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين في دولة المغرب، بمعرفة المولد النبوي الشريف 2024 سلطنة عمان، حيث تعتبر من أهم المناسبات الإسلامية، التى يحتفي المسلمون بها حول العالم بذكرى ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمعروفة باسم المولد النبوي الشريف،، وقد أعلنت الحكومة عن عطلة رسمية تشمل جميع القطاعات، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد المولد النبوي ومظاهر الاحتفال بهذه المناسبة.

موعد المولد النبوي الشريف 2024 سلطنة عمان

وتساءل العديد من المسلمين والمقيمين في سلطنة عمان، حول موعد المولد النبوي الشريف 2024، حيث أعلنت الجهات الرسمية، أن إجازة ستكون في الموافق يوم الأحد 15 أغسطس 2024، بناءً على التقديرات الفلكية، إلا أن الحكومة قد تعدل التاريخ بناءً على رؤية هلال شهر ربيع الأول.

أجازة مدفوعة الأجر

ومن المقرر أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، مع إمكانية استمرار العمل في القطاع الخاص إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن التعويض، وسوف تعلن الحكومة العمانية التفاصيل عبر المنصات الرسمية.