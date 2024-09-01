نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ظاهرة خطيرة تضرب مصر وتزيد الإحساس بالبرودة.. ماذا يحدث بعد ساعات؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاني الكثيرون من طقس الصيف الحار والرطب، خصوصًا عشاق الشتاء الذين ينتظرون بفارغ الصبر تغير الأجواء، في ظل تزايد درجات الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة التي تُشعر بالاختناق، أشارت هيئة الأرصاد الجوية في الأيام الماضية إلى تباين في حالة الطقس واختلاف درجات الحرارة نتيجة بعض الظواهر الجوية غير المعتادة.

انخفاض الحرارة وزيادة السحب.. تحسن ملحوظ في الطقس خلال ساعات

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد بعد ساعات ظواهر جوية ستغير من موازين الطقس، مما يؤدي إلى انكسار الموجة الحارة وتحسن طفيف في الأحوال الجوية، وأوضحت غانم أن هذه الظواهر ستسهم في توزيع الرطوبة على هيئة سحب منخفضة ومتوسطة، مما يساعد في خفض الشعور بالحرارة، وقد تسقط أمطار خفيفة خاصة على المناطق الساحلية: "السحب المنخفضة والمتوسطة ستحجب جزءًا من أشعة الشمس، ما يُقلل من تأثير الحرارة".

تأثير المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا

وأضافت غانم، أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يساهم في ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، وأكدت أن تأثير منخفض الهند الموسمي المُسبب للحرارة سيتراجع، بينما ستتأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى، وهو ما سيزيد الإحساس بالبرودة خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

موعد انتهاء الصيف وبداية الخريف

وفيما يتعلق بموعد انتهاء فصل الصيف، أشارت الدكتورة غانم إلى أن الصيف سينتهي جغرافيًا في 21 سبتمبر، على أن يبدأ فصل الخريف رسميًا في 22 سبتمبر، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تباينًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع بداية الخريف، حيث تبدأ الأجواء بالاعتدال تدريجيًا.