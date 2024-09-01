نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير عاجل من تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. ماذا سيحدث؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أيام من التحسن في حالة الطقس، تعود الأجواء الحارة لتسيطر من جديد على معظم أنحاء الجمهورية، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغيرات مفاجئة في حالة الطقس خلال الساعات القادمة، مع توقعات بعودة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، وترافق هذه التغيرات مع بعض الظواهر الجوية التي تؤثر على مناطق متعددة في مصر.

تغيرات مفاجئة في حالة الطقس.. ارتفاع الحرارة والرطوبة

وفي بيانها الأخير، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة والرطوبة، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما ستكون الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع توقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية.

3 ظواهر جوية تؤثر على المحافظات خلال الساعات القادمة

وأشار بيان الأرصاد إلى ثلاثة ظواهر جوية رئيسية ستؤثر على حالة الطقس خلال الساعات القادمة:

شبورة مائية خفيفة: يُتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة تلك القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

يُتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة تلك القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية. فرص أمطار خفيفة: هناك احتمالية لتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مما قد يخفف من الشعور بالحرارة لفترات قصيرة.

هناك احتمالية لتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مما قد يخفف من الشعور بالحرارة لفترات قصيرة. رياح معتدلة تنشط أحيانًا: من المتوقع أن تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح المعتدلة التي قد تنشط أحيانًا، مما يساعد على تحريك الهواء وتخفيف الشعور بالرطوبة العالية.

تقلبات الطقس مع اقتراب فصل الخريف

وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، مع تساقط أمطار على معظم الأنحاء، إلا أن الأجواء الحارة والرطبة ستعود لتسيطر مجددًا تزامنًا مع اقتراب بداية فصل الخريف، وحسب توقعات الأرصاد، فإن الطقس سيتقلب بين ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح وفرص تساقط الأمطار الخفيفة، مما يتطلب من المواطنين متابعة مستمرة لحالة الطقس والاستعداد للتغيرات المفاجئة.

نصائح للتعامل مع التغيرات المفاجئة في الطقس

ومع التحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن التغيرات المفاجئة في حالة الطقس، يُنصح المواطنين باتباع بعض الإرشادات لتجنب أي تأثيرات سلبية، ومنها:

تجنب القيادة السريعة: خاصة في ساعات الصباح الباكر بسبب ظهور الشبورة المائية التي قد تؤثر على الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة.

خاصة في ساعات الصباح الباكر بسبب ظهور الشبورة المائية التي قد تؤثر على الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة. الاحتفاظ بملابس خفيفة: للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار.

للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار. متابعة النشرات الجوية: باستمرار للحصول على أحدث التحديثات حول حالة الطقس وتجنب التعرض للمفاجآت المناخية.

باستمرار للحصول على أحدث التحديثات حول حالة الطقس وتجنب التعرض للمفاجآت المناخية. الابتعاد عن الأماكن المكشوفة: خلال نشاط الرياح أو تساقط الأمطار الخفيفة.

متابعة مستمرة من الأرصاد الجوية

وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية على أهمية متابعة المواطنين لنشرات الطقس وتحديثات الأرصاد الجوية، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات متكررة في درجات الحرارة والرطوبة، مع التحضير للتغيرات الموسمية التي تسبق بداية فصل الخريف، ومن المتوقع أن تواصل الهيئة إصدار تقاريرها اليومية لتزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة حول حالة الطقس وتقديم التحذيرات المناسبة لمواجهة أي تقلبات مناخية.