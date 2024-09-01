نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التوقيت الشتوي في مصر 2024.. كم تبقى من الأيام لتغيير الساعة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب نهاية العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، تزايدت عمليات البحث عبر "جوجل" عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024، حيث يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة موعد تغيير الساعة، يتمثل التوقيت الشتوي في تأخير الساعة 60 دقيقة، ويعود تطبيقه بشكل رسمي وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2024؟

وبحسب قرار مجلس الوزراء، يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وتحديدًا يوم 31 أكتوبر 2024، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، تأتي هذه الخطوة بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي كان معمولًا به منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2024، وهو النظام الذي أعيد تفعيله بعد توقف دام سبع سنوات.

عودة التوقيت الصيفي في مصر 2024

وكان التوقيت الصيفي قد عاد إلى مصر في الجمعة الأخيرة من أبريل 2024، وجاء هذا القرار بعد توقف العمل به منذ سنوات، حيث يعتمد التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة، ويأتي هذا في إطار الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

لماذا تمت إعادة العمل بالتوقيت الصيفي؟

كما أوضح مجلس الوزراء في تصريحات سابقة أن إعادة العمل بالتوقيت الصيفي يعود إلى عدة فوائد اقتصادية، أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الحمل على شبكات الكهرباء، حيث تسعى الحكومة لتحقيق مكاسب مالية من خلال تقليل استخدام وحدات الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، وقدرت الدراسات أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يوفر نحو 150 مليون دولار سنويًا.

فوائد التوقيت الشتوي 2024

وبحسب ما أعلنه المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن التوقيت الشتوي يحمل العديد من الفوائد، منها توفير نحو 25 مليون دولار، بناءً على دراسة قدمتها وزارة الكهرباء حول توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، كما أن تخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة 1% يسهم في توفير نحو 150 مليون دولار سنويًا.

كم يتبقى من الأيام على بدء التوقيت الشتوي؟

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء والمصدق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2024 سيكون في 31 أكتوبر، أي يتبقى نحو 61 يومًا من الآن حتى يتم تغيير الساعة وتأخيرها لمدة 60 دقيقة، مما ينهي العمل بالتوقيت الصيفي ويبدأ رسميًا التوقيت الشتوي في مصر.