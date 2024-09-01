نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هتقدم ولا هتأخر".. الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب انتهاء فصل الصيف، يتزايد البحث عبر محركات البحث، وخاصة جوجل، عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر لعام 2024، يأتي هذا الاهتمام الكبير من المواطنين لرغبتهم في ضبط ساعاتهم ومواعيدهم اليومية وفق التوقيت الجديد، خاصة بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي تم تطبيقه من قبل الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر

وبحسب قرار مجلس الوزراء، من المقرر بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، حيث سيُطلب من المواطنين تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وذلك ليتماشى الوقت مع التغيرات الفصلية، يُعد هذا التغيير السنوي جزءًا من جهود الدولة لتوفير الطاقة وتقليل الأحمال الكهربائية خلال فترات الشتاء، حيث يكون النهار أقصر والليل أطول، مما يقلل من الحاجة إلى الإضاءة والتدفئة في أوقات النهار.

كيف يتم ضبط الساعة يدويًا للتوقيت الشتوي 2024؟

وللتحضير لتطبيق التوقيت الشتوي، يمكن للمواطنين تعديل ساعاتهم يدويًا بكل سهولة عبر خطوات بسيطة، يجب التوجه إلى إعدادات "الوقت والتاريخ" في الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والحواسيب، وتغيير الوقت ليكون الساعة 11:00 مساءً بدلًا من 12:00 منتصف الليل يوم 25 أكتوبر 2024، هذا الإجراء البسيط يضمن ضبط الوقت بشكل صحيح والاستفادة من نظام التوقيت الشتوي دون أي مشاكل.

لماذا يتم تطبيق التوقيت الشتوي في مصر؟

والتوقيت الشتوي ليس مجرد تغيير في الساعة، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تتبناها العديد من الدول حول العالم لتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية، يهدف تطبيق التوقيت الشتوي في مصر إلى توفير الطاقة، حيث يُساهم في تقليل استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة الصباحية، كما يسهم في تقليل استهلاك وحدات الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الكهرباء، مما يوفر ملايين الدولارات لخزينة الدولة.

وفقًا لدراسات قدمتها وزارة الكهرباء، يُتوقع أن يؤدي تطبيق التوقيت الشتوي إلى توفير نحو 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، وهذا يعادل توفير نحو 150 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى ذلك، يُسهم التوقيت الشتوي في تحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، وتقليل البصمة الكربونية، وهو ما يتماشى مع التزامات مصر البيئية والاقتصادية على الساحة الدولية.

تاريخ عودة العمل بالتوقيت الصيفي 2024

يشار إلى أن العمل بالتوقيت الصيفي كان قد عاد في مصر خلال الجمعة الأخيرة من أبريل 2024، وذلك بعد توقف دام سبع سنوات، وأتى هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لترشيد استهلاك الطاقة، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في فصلي الربيع والصيف للاستفادة القصوى من ساعات النهار الأطول، ومن المتوقع أن يتم إعادة العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى في أبريل 2025 وفقًا لنفس الآلية.

أهمية التوقيت الشتوي وفوائده

والتوقيت الشتوي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الحياة اليومية للمواطنين، حيث يساعد في توفير أوقات أكثر ملاءمة للعمل والدراسة، خاصة في ساعات الصباح، كما يساهم في تعزيز الراحة النفسية والجسدية للأفراد من خلال تقليل الاختلافات الزمنية مع ساعات الليل الطويلة في الشتاء، هذا إلى جانب الفوائد الاقتصادية من خلال تقليل الاستهلاك الكهربائي والتكاليف المرتبطة به.

استعدادات المواطنين لتطبيق التوقيت الشتوي 2024

ومع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي، يُنصح المواطنين بالتحضير لهذا التغيير من خلال تعديل ساعاتهم اليدوية في الليلة السابقة، والتأكد من أن جميع الأجهزة الإلكترونية محدثة تلقائيًا إذا كانت تدعم هذه الخاصية، كما يُفضل متابعة الإعلانات الرسمية والتذكيرات الصادرة عن الحكومة لضمان ضبط الوقت بدقة.