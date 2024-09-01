نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 ودرجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة لليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا.

تفاصيل الطقس

1. الطقس نهارًا:

أغلب الأنحاء: حار رطب.

حار رطب. جنوب سيناء وجنوب البلاد: شديد الحرارة.

2. الطقس ليلًا:

أغلب الأنحاء: مائل للحرارة ورطب.

الظواهر الجوية

الشبورة المائية: خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الرياح: نشاط معتدل ينشط أحيانًا على أغلب الأنحاء.

فرص سقوط أمطار

سواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة