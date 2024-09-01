نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية صباح اليوم الأحد للوقوف على نسب التنفيذ بعدد من مشروعات البنية التحتية والتطوير الجارية بمنطقة أبو رواش.

شملت جولة المحافظ تفقد موقع إنشاء مصنع تحويل المخلفات إلى طاقة بأبو رواش الجاري تنفيذه بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية حيث إستمع المحافظ لشرح من مسؤولي الشركة المنفذة حول الأعمال المنفذة حتي الآن والتي شملت الإنتهاء من إزالة المنشأت القديمة وإنشاء عدد ٢ بئر مياه ومحطة أرصاد لقياس درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وجاري استكمال مراحل المشروع.

مشيرًا ان المشروع يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة، وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام إلى جانب ما سيوفره أيضًا من فرص عمل، كما سيساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث ويعد صناعة وطنية لإدارة المخلفات والإستفادة منها لتوليد طاقة كهربائية.

ومن أعلى نقطة بموقع مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش إستمع المحافظ لشرح لمراحل عمل المحطة ومخطط أعمال التوسعة.

كما تفقد المحافظ وحدات المحطة ومشتملاتها وناقش بيان بأعمال التحاليل الدورية للتأكد من جودة النتائج ومطابقتها للمواصفات مشددا على مسئولي المكتب الإستشارى وجهات التنفيذ بسرعة إعتماد إحداثيات المشروع وتنفيذ ما يلزم من إجراءات لسرعة الإنتهاء من الأعمال.

كما تفقد المحافظ الجراج المركزى للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وما يضمه من وحدات التدريب والصيانة والرصد للوقوف علي انتظام سير العمل وتنفيذ إجراءات الصيانة.

حيث شدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة والتجميل بمراجعة كافة السيارات والمعدات ورفع كفاءتها والصيانات الدورية لها لضمان عملها بأعلى طاقة والتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالمحافظة لتوفير العدد الكافى من السائقين والكوادر اللازمة.

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