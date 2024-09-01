التضامن الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان تعزيز سبل التعاون في عدد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا موسعا مع جيرمان حداد القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العلاقات الدولية، والدكتورة راندة فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة ومدير مشروع مودة، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي فى قطاع الأسرة والمرأة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث اللقاء تعزيز سبل التعاون القائم بين الجانبين في عدد من مجالات العمل المشتركة.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز العمل على ملفات الرائدات الاجتماعيات ودعم برامج التوعية لخدمة القضايا المجتمعية باستهداف الأسر الأولَى بالرعاية، وكذلك التعاون فى برامج تنظيم الأسرة وطرح عدد من الخدمات المتكاملة التى يمكن تقديمها فى هذا الإطار وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة للكوادر القائمة بها.

كما تم استعرض جهود برنامج مودة وآليات التعاون الفني المقترح فى إطار تطوير المنصة والتى يقدر عدد متابعيها بما يقرب من 5 ملايين متابع، حيث تقدم المنصة محتوى تدريبياً علمياً متخصصاً، تم إتاحته بلغة الإشارة عام 2021، كما تم اعتماد منصة مودة كأحد متطلبات التخرج الاختيارية لطلبة الجامعات في عام 2022، وتبذل وزارة التضامن الاجتماعي قصارى الجهود لجعل تدريب"مودة" أحد متطلبات إتمام الزواج في المستقبل القريب مع العمل على تحقيق ربط شبكى بين اجتياز الاختبارات الخاصة بمودة على المنصة والفحص الطبى للمقبلين على الزواج، كما تم استعراض جهود مودة فى 260 قرية من قرى حياة كريمة.

وتطرق اللقاء إلى التعاون فى تطوير مكاتب

التوجيه والاستشارات الأسرية وتنفيذ تدريبات لرفع مهارات القائمين على المكاتب التى يصل عددها إلى 83 مكتبا على مستوى الجمهورية، وبما يضمن اكتمال منظومة الإحالة، خاصة فيما يتعلق بالعنف الأسري ، فضلا عن مناقشة التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة فى إطلاق برنامج "نورة ونور"داخل مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي فى إطار برنامج التربية الإيجابية.