عضو قومي المرأة: المبادرات الرئاسية تدعم الأم والطفل والصحة الإنجابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - تحدثت الدكتورة زينب النجار عضو لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة، عن جهود الدولة في تحسين الصحة الإنجابية للأسرة المصرية، قائلة:" من خلال عمل الحكومة اعتبارا من 2024 حتى 2027 تقوم على تحسين الخصائص السكانية لتقليل الزيادة فى عدد المواليد والتوسع فى خدمات الصحة الإنجابية".

وأضافت زينب النجار، خلال مداخلة بقناة إكسترا نيوز، أن الدولة تقوم بتطوير وتنفيذ مشروعات رعاية الصحة الإنجابية واتجاه الدولة للتحول الرقمى والاستفادة من جميع المبادرات الرئاسية، موضحة أن التحول الرقمى الذى تشهده الدولة حاليا فى مجال الرعية الصحية يهدف لنقل الخدمة المنعزلة إلى منظومة رقمية شاملة من خلال دمج جميع المنشآت الصحية حتى تكون تحت المنظومة الإلكترونية للمحافظة على سرية المعلومة وعمل ملف صحى شامل لكل أسرة على مستوى الجمهورية.