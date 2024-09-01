نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن تواصل مبادرة «أحسن صاحب» بالمحافظات لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات مبادرة « أحسن صاحب » لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والقضاء على عزلتهم الاجتماعية، والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة مصر، حيث شارك 1500 متطوع في فعاليات الدمج الفني لذوي الإعاقات المختلفة في 24 محافظة ضمن فعاليات المبادرة.

وتضمنت الفعاليات إتاحة مساحات آمنة تم فيها تنفيذ أنشطة فنية متعددة تشمل «الرسم - النحت - الخزف - الهاند ميد - مسرح وتمثيل»، حيث شارك المتطوعون مع أشخاص من أصحاب الإعاقات المختلفة في المحافظات المستهدفة في تنفيذ الفعاليات.

وتهدف المبادرة إلى نشر رسائل توعية للقضاء على العزلة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دمجهم في المجتمع عن طريق تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة مثل الأنشطة الرياضية والفنية والإبداعية وغيرها، كما تؤكد المبادرة على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل فعال وتحقيق المساواة بينهم وبين الجميع،وذلك من خلال عدة محاور أساسية منها، الصداقة الفردية، القيادة والتطوير الذاتة، الوظائف والفرص المهنية، العيش المستقل، والدمج الرقمي، بجانب توضيح المفاهيم الخاطئة وتغيير الصورة النمطية السلبية السائدة عن الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتستهدف الحملة الوصول لـ 10 ملايين مواطن في 24 محافظة والتوعية بكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمشاركة 10000 متطوع من متطوعي صناع الحياة

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