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انفراد| وزير السياحة والآثار يعلن عن بدء مرحلة تغييرات كبرى بقيادات الوزارة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراد| وزير السياحة والآثار يعلن عن بدء مرحلة تغييرات كبرى بقيادات الوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تعميم وزاري أصدره وزير السياحة والآثار يعلن فيه عن بدء عدة إجراءات إصلاحية في الوزارة. 

وقال شريف فتحي وزير السياحة والآثار في البيان الذي تعميمه على مختلف دواوين الوزارة إن العاملين في مختلف القطاعات بذلوا جهدًا كبيرًا لتحسين سير العمل، وقدم لهم جزيل الشكر على ذلك. 

وقال إنه أصدر عدة قرارات للحد من تشابك وازدواجية الاختصاصات والمهام الوظيفية بما يمكن الإدارات المختصة بالهياكل التنظيمية وفرق العمل من آداء مهامهم   

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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