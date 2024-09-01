القومي للمرأة ينظم ورشة عمل تدريبية لمسئولى وحدات تكافؤ الفرص بوزارة النقل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 01:28 مساءً - نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بالتعاون مع وزارة المالية ، استهدفت مسئولى وحدات تكافؤ الفرص والإدارات المعنية بوضع ومتابعة وتقييم وحوكمة الخطة الإستراتيجية بوزارة النقل، وبمشاركة ممثلي كافة الهيئات التابعة لها ، وذلك بحضور الأستاذة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس و الأستاذ محمد السبكى مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء بالوزارة .

تأتى ورشة العمل فى إطار بناء قدرات المعنيين لتحقيق مؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠،وبرنامج عمل الحكومة المحدث ٢٠٢٤-٢٠٢٧.

وقد أفتتحت ورشة العمل الأستاذة شيماء نعيم ، مستعرضة اجراءات تفعيل دور الوحدة مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات الأخرى لتشبيك وابراز جهود الدولة فى توجيه المخصصات لدعم المرأة بكافه فئاتها فى ضوء عمل الوزارة، وتحديد أولويات الأنشطة ورفع الوعى بقضايا المرأة لتكون شريك أساسي فى عمليه التنمية فيما يتعلق بقطاع النقل وتاثير الإهتمام بالطرق والمواصلات الآمنة وذات الجودة وتناسبها لكافه الفئات بمافيهم للمراة ذات الإعاقة، ودور وحدة تكافؤ الفرص فى تنفيذ دورات تدريبية لرفع قدرات الإدارات لإصدار تقارير تعكس الجهود المبذولة وتأثيرها على تنميه المرأة.

فيما استعرض الأستاذ محمد السبكي خطوات اعداد الموازنة المقترحة وفق مصفوفة البرامج والآداء المراعي للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، والتطبيق العملى لتحقيق أهداف خطة الوزارة، و أشار إلي تعريف وخصائص وحدة موازنة البرامج والأداء .