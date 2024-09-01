القومي لسلامة الغذاء: البطاطا والمانجو والفاصوليا أكثر الحاصلات الزراعية المصدرة خلال أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 01:29 مساءً - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي الـ 32 لعام 2024، عن الفترة من 24 إلى 30 أغسطس، الذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 42 زيارة، وأصدرت الإدارة 398 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 364 شركة مصدرة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للتقرير، لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، 3940 رسالة، بنحو 196 ألف طن، لـ 1380 شركة مصدرة، تنوعت بين 575 صنف، من دقيق وخضروات ومنتجات غذائية متنوعة.
وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة، بواقع 13 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها والبصل، بإجمالي 10 آلاف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة، 64 صنف بنحو 43 ألف طن.
وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي 10 آلاف طن، يليها الرمان 8 آلاف طن، ثم الفراولة 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة، 52 صنف بنحو 25 ألف طن.
ومثلت السودان واليمن والصومال والسعودية ،أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 173 دولة مستوردة.
واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة من،ه بإجمالي 580 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 505 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 488 رسالة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1837 رسالة بنحو 371 ألف طن لعدد 783 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 181 صنف من قمح، سكر خام وزيوت متنوعة من 90 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها رومانيا، البرازيل وأمريكا.
وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 580 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 292 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 244 رسالة.
وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 20 منتج و3 شركات، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 685 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.
ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 4 زيارات تفتيش لمضارب الأرز بمحافظات الغربية، كفر الشيخ والبحيرة.
وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 66 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 41 شكوى وجاري فحص 25 شكوى.
نفذ مفتشي إدارة الشكاوى حملات على 925 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الاسماعيلية، الشرقية، شمال سيناء، أسيوط، البحيرة، المنيا، سوهاج، الوادي الجديد، الغربية، الدقهلية، الجيزة، الأقصر، المنوفية، بني سويف، بور سعيد، القليوبية والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.
وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 80 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.
وتم تسجيل 542 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 426 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 311 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.
ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 25 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، القاهرة، دمياط، الشرقية، الفيوم، البحيرة، البحر الأحمر، بور سعيد، أسيوط، الغربية، سوهاج، المنوفية، السويس، بني سويف والجيزة.
وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 12 مخزن تغذية مدرسية (قائم بالفعل) في محافظات دمياط، الغربية، البحيرة، المنوفية، السويس وبني سويف، وتم استيفاء 2 مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات 31 مخزنًا، كما تمت معاينة 3 مواقع مخازن تغذية مدرسية (تحت الإنشاء) وتم استيفائها.
وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 15 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الغربية، البحيرة، الفيوم، قنا، الجيزة، الدقهلية والشرقية.
وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 52 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر والسويس.
ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 21 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط، الجيزة، القليوبية، قنا، الشرقية والدقهلية.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 441 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.
وأجرت الإدارة العامة للمجازر 13 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 62 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 23 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.
كما تمت المشاركة في استلام مجزر شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية والذي تم تطويره طبقًا للاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك ضمن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وقامت إدارة المجازر بشن حملة على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظة الجيزة وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.
ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 4 مأموريات رقابية في محافظات القاهرة، القليوبية، الجيزة وسوهاج.
ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 44 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.
حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:
وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.
قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 28 حملة تفتيشية موسعة على 225 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفرالزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن دواجن يظهر عليها علامات الفساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، نصف طن لانشون به تغير في الخواص ويشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت.
كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 80 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (لحوم، عطارة، معلبات) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.
وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، مجلس المدينة) على 34 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينه كفر سعد.
وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 155 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالمرور على 31 محطة ومركز تعبئة نباتات طبية وعطرية بمركز أبشواي، وتم توعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم للتسجيل بالهيئة واستيفاء متطلبات سلامة الغذاء، وبناءً على هذا التوجيه تم تسجيل 5 مصانع و 7 مراكز تعبئة نباتات طبية وعطرية والبدء في استيفاء الاشتراطات اللازمة، كما أسفرت الحملات عن تحرير محاضر ضد 15 منشأة لإدارتها بدون ترخيص.
وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسون بشن 14 حملة موسعة على 43 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة (أسوان، كوم امبو، إدفو، دارو، نصر النوبة، أبو سمبل)، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدة محاضر لمنتجات ظهر عليها علامات الفساد.
كما تم تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع (مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك، الطب البيطري، إدارة تراخيص المحافظة، مديرية التموين)، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 7 محاضر ضد أصحاب منشآت غذائية لحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 3500 كجم (أسماك، جبن رومي، كبدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 2665 عبوة مواد غذائية مختلفة تظهر عليها علامات الفساد، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 19 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 106 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر، دكرنس، نبروه، شربين)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 242 كجم مواد غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، وتحرير 46 محضرًا (عدم وجود شهادات صحية، غش تجاري، تحفظ، عدم وجود تراخيص، عدم توافر اشتراطات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار).
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بشن 20 حملة تفتيشية على 90 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، قويسنا، أشمون، منوف، الشهداء، السادات، الباجور)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
كما تم تنظيم حملة تفتيشية مشتركة مع مركز ومدينة تلا، إدارة التموين والطب البيطري، حيث تم المرور على 18 منشأة غذائية وأسفرت عن إعدام منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة.
وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 3 حملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين وحي شرق حيث تم المرور على 25 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1800 قطعة حلوى تظهر عليها علامات الفساد والتلف، 200 كجم منتجات غذائية و 150 لتر زيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرير 11 محضر مخالفات.
كما قام الفرع بتنفيذ 9 حملات تفتيشية على عدد 33 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة (حي شرق، حي غرب، ساقلته، أخميم، دار السلام، المراغة، سوهاج، مدينة سوهاج الجديدة)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وبها تغير في الخواص الظاهرية، وتم تحرير 4 محاضر إعدام وأخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.
وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 16 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 84 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، فاقوس، أبو حماد، بلبيس، منيا القمح وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام 605 عبوة منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تم إعادة المرور على 15 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 15 حملة تفتيشية على 53 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، القناطر الخيرية، الخصوص)، وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد، وتمت عملية الإعدام في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
كما تم تنفيذ حملة مشتركة مع مديرية التموين بالقليوبية وإدارة تموين قليوب للتفتيش على مصانع حلوى المولد النبوي الشريف، حيث تم التفتيش على أحد المصانع بمركز قليوب وتم ضبط 2 شيكارة سمسم مجهولة المصدر وبدون فاتورة (بإجمالي وزن 100 كجم)، ضبط 18 عبوة بياض بيض مبستر منتهية الصلاحية (بإجمالي وزن 90 كجم)، وتم تحرير محاضر للمنشأة المذكورة من قبل مأمور الضبط القضائي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء واتخاذ الإجراءات القانونية.
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن 29 حملة تفتيشية على 146 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، أبو المطامير، حوش عيسى، إيتاي البارود، كوم حمادة، النوبارية).
وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد 310 عبوة مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.
وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ 5 حملات تفتيشية مشتركة مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، التموين، جهاز حماية المستهلك، الطب البيطري، الصحة، البيئة) حيث تم المرور على 10 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 3 حملات تفتيشية على 16 منشأة غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.
وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 9 حملات على 29 منشأة غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وبها فساد ظاهري وتغير في الخواص الطبيعية، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة شمال سيناء بشن حملة تفتيشية مشتركة مع (مديرية الصحة، مديرية التموين، مباحث التموين) أسفرت ضبط والتحفظ على 161 طن مواد غذائية متنوعة، و143 طن دقيق أبيض فاخر لوجود علامات فساد ظاهرية وتغير في الخواص وعدم وجود اشتراطات التخزين اللازمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.
ونفذ فرع العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 52 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.