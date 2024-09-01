"ماتفوتش الفرصة".. آخر يوم للتسجيل في برنامج سفراء مبادرة بداية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 02:34 مساءً - نشر مجلس الوزراء على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو للتشجيع على المشاركة في برنامج سفراء المشروع القومي للتنمية البشرية، موضحا أنه سيتم غلق باب التقديم لسفراء مبادرة بداية نظرًا للإقبال الشديد على البرنامج، نهاية اليوم الأحد 1 سبتمبر.

وكتب مجلس الوزراء على الفيديو: "ما تفوتش الفرصة وسجل في برنامج سفراء المشروع القومي للتنمية البشرية عشان هيتم غلق باب التقديم بنهاية اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024".

يأتي ذلك بهدف تحقيق مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا، ولتحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم، وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح الشخصي والمهني ودعم الآخرين وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة، ومن المقرر أن يخضع سفراء مبادرة بداية، للتأهيل والتدريب، مع منحهم فرصة الحوار مع قيادات الدولة وأعضاء الحكومة بشكل مباشر للتعرف بشكل أوسع عن المبادرة وجهود الدولة في هذا الصدد، حتى يكونوا سفراء حقيقين للمشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وكان بعد 24 ساعة فقط من فتح باب التقدم برنامج سفراء التنمية البشرية، تقدم ما يقرب من 3 آلاف مرشح، من مختلف الفئات العمرية، أقل من 20 سنة وأكثر من 40 سنة، واستحوذ الذكور على نسبة 52% من المتقدمين و48% من الإناث، كما تنوعت الخلفيات الوظيفية للمتقدمين ما بين (طلاب، معلمين، محامين، أطباء، صحفيين، مهندسين، ...).

والجدير بالذكر أنه قد أطلقت الدولة المصرية المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بناءا على توجيه الرئيس، ويستهدف المشروع استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتطوير الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والعمل، لتحقيق التنمية المتسدامة وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات وتحقيق التكامل، بالإضافة إلى بناء وعي الإنسان وقدراته وإكسابه كافة المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مستهدفة جميع الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ 65 سنة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).