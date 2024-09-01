ضبط عاطل إدعى قدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 05:31 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.