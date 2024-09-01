وزارة الصحة تكشف تفاصيل إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 06:31 مساءً - كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية يهتم ببناء الإنسان المصري منذ ولادته.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «السادسة» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة الحياة، إن الاستثمار في رأس المال البشري، هو أهم استثمار تقوم به أي دولة تجاه شعبها، إذ يشمل كل المجالات سواء في التعليم والصحة والرياضة وتوفير فرص عمل ومجموعة القيم والعادات والأخلاق المرتبطة بإعادة تأصيل الهوية المصرية، وذلك تحت مسمى المشروع القومي للتنمية البشرية.

وأضاف «عبدالغفار»، أن التنمية البشرية هو أحد أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، لذلك تعمل كل الوزارات في هذا المحور، حيث يهتم هذا المشروع القومي ببناء الإنسان منذ ولادته.

وأشار إلى أن ما تقوم به الدولة المصرية تجاه مواطنيها هدفه الارتقاء به في المستقبل، متابعا: «المشروع القومي تم عرضه على رئيس الجمهورية، والذي بدوره وجه بالتنسيق لكل الجهات الفاعلة لتنفيذه».

وتابع عبدالغفار: «الإنسان هو محور التنمية.. ومحور المشروع، ومحور الدولة الجديدة، وسيتم إطلاق المشروع في خلال أسبوع أو 10 أيام».