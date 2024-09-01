محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط مانشستر يونايتد بثلاثية فى البريميرليج.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - حقق فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، انتصارًا سهلاً على مضيفه مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف دون مقابل، مساء اليوم، الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك فى قمة منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.مان يونايتد ضد ليفربول



أحرز لويس دياز هدفى التقدم لصالح ليفربول فى الشوط الأول من صناعة النجم المصرى محمد صلاح فى الدقيقتين 35 و42 من اللقاء.

وسجل النجم المصري محمد صلاح، الهدف الثالث في الدقيقة 56 من زمن المباراة، ليرفع رصيده إلى 15 هدفا في شباك مانشستر يونيايتد الضحية المفضلة في جميع البطولات.

ويعد النجم المصري محمد صلاح، الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد، برصيد 15 هدفا، ثم ستيفن جيرارد برصيد 9 أهداف.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالى..



أليسون، فان دايك، كوناتى، روبرتسون، ترينت ألكسندر أرنولد، دومينيك سوبوسلاى، ماك أليستر، جرافينبيرش، لويس دياز، محمد صلاح، جوتا.فيما ضم تشكيل مانشستر يونايتد كل من:



أونانا، مزراوي، دي ليخت، مارتينيز، دالوت، كاسيميرو، ماينو، برونو فرنانديز، جارناتشو، راشفورد، زيركزي.

مان يونايتد ضد ليفربول

يحتل المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بالتساوي مع مانشستر سيتى، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال أول مواجهتين له في الموسم الجديد على حساب كل من إيبسويتش تاون وبرينتفورد بنتيجة 2 – 0.

وفي المقابل، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 3 نقاط بواقع فوز وخسارة في مباراة قبل مواجهة ليفربول، حيث حقق فوزًا في المباراة الأولى أمام فولهام بنتيجة 1-0، وخسر في المباراة الثانية أمام برايتون بنتيجة 2-1.

وسيطر التعادل على مواجهتي الفريقين خلال الموسم الماضي من البريميرليج 2023 – 2024، حيث حسم التعادل السلبي لقاء ملعب "أنفيلد"، بينما جاءت مواجهة ملعب "أولد ترافورد"، بنتيجة التعادل الإيجابي 2 – 2، وجمعتهما مواجهة ثالثة خلال الموسم الماضي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حقق مانشستر يونايتد الفوز بنتيجة 4 – 3، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية.