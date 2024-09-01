نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استجابة سريعة لرئيس حي الساحل لشكاوى المواطنين بشأن مدرسة أحمد عرابي الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين وأولياء أمور طلاب مدرسة أحمد عرابي الإعدادية التابعة لإدارة الساحل التعليمية، قام اللواء محمود أبو بيه، رئيس حي الساحل، باتخاذ إجراءات سريعة لحل مشكلة الإشغالات التي تعرقل سير العملية التعليمية أمام المدرسة، وفقا لتعليمات المحافظ الدكتور ابراهيم صابر ونائب المحافظ للمنطقه الشماليه الدكتور حسام فوزي.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن تلقى اللواء محمود أبو بيه العديد من الشكاوى بخصوص وجود إشغالات أمام المدرسة، مما تسبب في صعوبة دخول وخروج الطلاب وأثر على سير العملية التعليمية بشكل عام.

وقد أمر اللواء محمود أبو بيه برفع جميع الإشغالات وتنظيف حرم المدرسة الخارجي، وذلك لضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب.

وقد أشاد أولياء الأمور بجهود رئيس الحي واستجابته السريعة، مؤكدين على أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة.