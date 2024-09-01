محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة مان يونايتد ضد ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 07:29 مساءً - توج النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة الريدز التى حسمها على حساب مضيفه مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف دون مقابل، مساء اليوم، الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك فى قمة منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة البريميرليج عبر موقعها الرسمى، فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى مباراة مان يونايتد ضد ليفربول، بحسب اختيارات الجماهير بعدما اكتسح التصويت بحصوله على 69.2% من المشاركين.

أحرز لويس دياز هدفى التقدم لصالح ليفربول فى الشوط الأول من صناعة النجم المصرى محمد صلاح فى الدقيقتين 35 و42 من اللقاء.

وسجل النجم المصري محمد صلاح، الهدف الثالث في الدقيقة 56 من زمن المباراة، ليرفع رصيده إلى 15 هدفا في شباك مانشستر يونايتد الضحية المفضلة في جميع البطولات.

ويعد النجم المصري محمد صلاح، الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد، برصيد 15 هدفا، ثم ستيفن جيرارد برصيد 9 أهداف.

ويحتل ليفربول المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بالتساوي مع مانشستر سيتى، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال أول مواجهتين له في الموسم الجديد على حساب كل من إيبسويتش تاون وبرينتفورد بنتيجة 2 – 0.

وفي المقابل، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 3 نقاط بواقع فوز وخسارة في مباراة قبل مواجهة ليفربول، حيث حقق فوزًا في المباراة الأولى أمام فولهام بنتيجة 1-0، وخسر في المباراة الثانية أمام برايتون بنتيجة 2-1.