وزير التموين: انطلاق معرض أهلا مدارس الرئيسى بالقاهرة 5 سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 08:30 مساءً - أكد الدكتور شريف فارق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة حريصة على تقديم مختلف صور الدعم الممكنة والمساهمة فى تخفيف العبء عن الأسر المصرية، من خلال إقامة وانتشار المعارض السلعية الدائمة والمتخصصة، وتحدد موعد انطلاق المعرض الرئيسي بمحافظة القاهرة خلال الفترة من 5 الى 20 سبتمبر الجارى، وطبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء حيث تستمر مواقع ومقرات هذه المعارض فى تقديم الخدمات والسلع المخفضة للجمهور لتصبح معارض دائمة على مدار العام على مستوى المحافظات علي أن تتغير بها السلع حسب الموسم والمناسبة بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لغرفة القاهرة التجارية وعقد لقاء مع مجلس إدارة غرفة القاهرة ومنتسبي الغرفة من الشعب التجارية المختلفة والعارضين بمعرض "أهلًا مدارس" الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر المقرر إنطلاقه نهاية الأسبوع الجاري.

وتستعد الوزارة للإعلان عن بدء انطلاق معارض أهلاً مدارس سواء المعرض "الرئيسي" بمحافظة القاهرة والمعارض الفرعية بالمحافظات، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بمراحل التعم المختلفة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الاسواق، بمشاركة كبرى شركات القطاع الخاص والعام.

وتقرر إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة بجانب المعارض الفرعية فى المدن والمراكز على مستوى محافظات الجمهورية بالتنسيق مع المحافظين، اضافة الى المعرض الرئيسي المقرر اقامته بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.

ويشارك في المعارض وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والغرف التجارية واتحادها العام وشعبها المتخصصة.

ويشمل المعرض الرئيسى مجموعة من الخدمات الأساسية المقدمة بالمعرض:

1. توفير جميع المستلزمات والادوات المدرسية من (ملابس – احذية – شنط مدرسية – زى مدرسي – كشاكيل وكراسات – اقلام – وكل ما يلزم من ادوات بأسعار مخفضة .... الخ ).

2. توفير السلع الغذائية الاساسية داخل المعرض بأسعار مخفضة.

3. توفير الادوات الالكترونية.

كما يوجد مجموعة من الخدمات الجديدة المقدمة هذا العام بالمعرض:

1. مشاركة الهيئة القومية للبريد وتقديم خدماتها.

2. مشاركة بعض شركات المحمول

3. مشاركة شركات الحلول المالية

4. تخصيص جناح كبير خاص بكافة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما تم التوجيه لكافة الجهات المعنية بوزارة التموين وجهاتها التابعة، بالعمل علي المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر والدائم مع كافة الأطراف المعنية لضمان نجاح وانتظام عمل كافة المعارض علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، والعمل علي تذليل أى عقبات طوال فترة اقامة المعارض، وتقديم كافة الخدمات الممكنة لزوار المعرض.

من جانبه وجّه أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة الشكر لقيادات الدولة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمها إقامة معارض أهلًا مدارس لتخفيف العبء عن أهالينا مع دخول الموسم الدراسي الجديد ، كما وجه" الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي تُقام معارض أهلًا مدارس تحت رعايته ، وكذلك وجّه شكرًا خاصًا للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والوفد المرافق له لحرصه على زيارة غرفة القاهرة وعقد لقاء مع منتسبي الغرفة والعارضين قبل انطلاق المعرض بأيام قليلة.

وقال رئيس غرفة القاهرة إن معرض أهلًا مدارس هو حدث له أهمية مجتمعية خاصة ، ونسعى من خلاله لتقديم دور مجتمعي مهم يحرص عليه التجار بتوفير سلع ذات أسعار خاصة وجودة عالية في مكان واحد ، بحيث يحقق المعرض هدفه الأساسي وهو تخفيف العبء عن أهالينا وتوفير كافة مستلزمات العام الدراسي الجديد لافتا إلى أن التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية له محاور كثيرة منها التنظيم المشترك لمعرض أهلًا مدارس وغيره من المعارض الموسمية الأخرى ، وكذلك التعاون المستمر لتوفير السلع لضبط الأسعار واستقرار السوق ، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون من أجل تقديم خدمات مجتمعية واقتصادية تُحقق الهدف من خطط الدولة التنموية التي تحتاج إلى مزيد من التعاون وتكامل الأدوار.