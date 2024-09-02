نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع 330 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية بحي العمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حملات مكبرة شنتها محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية لتحقيق الانضباط بالطريق العام ومنع كافه أوجه التعديات لتسهيل الحركة المرورية.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حملات اليوم بشوارع الشعب وعلي جمال وخاتم المرسلين وترعة الزمر بحي العمرانية.

حيث أسفرت الحملات عن رفع ٣٣٠ حالة اشغال من الطريق العام تابعه للمحال والمنشآت التجارية والتحفظ على ٤ تروسيكل مخالف للسير عكس الاتجاه وفرز القمامة بالطريق العام بمطلع كوبري العمرانية وترعة الزمر وجاري استكمال الحملات بمتابعة من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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