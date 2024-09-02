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رفع 250 حالة إشغال للمحال والمقاهى خلال حملات بحى جنوب الجيزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 250 حالة إشغال للمحال والمقاهى خلال حملات بحى جنوب الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي جنوب الجيزة في رفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام لتيسير الحركة المرورية وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وشملت الحملات التي تم تنظيمها رفع ٢٥٠ حالة اشغال للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي من شوارع المنيب والمدرسة والكولدير بالاضافة إلى ازالة اكثر من ٢٥ تاندة وبروز للمحال العامة بمنطقة المنيب.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات بمتابعة من اشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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