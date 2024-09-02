الدكتورة سعاد صالح تنتقد إلهام شاهين بشأن موقفها من صلاة المخرجين

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أحمد جودة - القاهرة - انتقدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الممثلة إلهام شاهين على خلفية تصريحاتها بشأن صلاة المخرجين خلال الأعمال السينمائية.

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2.

التعليق على السخرية من الصلاة

أعربت الدكتورة سعاد صالح عن استغرابها من الموقف الذي تتبناه إلهام شاهين تجاه أداء الصلاة في مواقع التصوير.

وأشارت إلى أن مثل هذه التصرفات تعكس نوعًا من السخرية والاستهزاء من طاعة الله، قائلة: "أتعجب من أن الإنسان حينما يبادر لطاعة الله والصلاة يكون بابا للسخرية والاستهزاء".

انتقاد الدكتورة سعاد صالح لإلهام شاهين

وجهت الدكتورة سعاد صالح رسالة مباشرة إلى إلهام شاهين، معبرة عن استيائها من تصريحاتها. وقالت: "أقول لصاحبة هذا التصريح –إلهام شاهين- كم عمرك وأنتِ ما زلتِ بعيدة عن الآداب التي شرعها الله".

وتابعت بتأكيد أن ليس من حق أحد أن ينتقد من يسعى لطاعة الله ورسوله والعودة إلى الطريق الصحيح.

الفرق بين عمل المخرج والطبيب في أداء الصلاة

في سياق حديثها، تطرقت الدكتورة سعاد صالح إلى مسألة ترك العمل من أجل أداء الصلاة، مشيرة إلى أن هناك فرقًا بين الأعمال المهنية.

وقالت: "الأمر هنا مختلف، الإسلام فيه قاعدة تطبق على الأحكام العامة والتي تقول لا ضرر ولا ضرار"، وأوضحت أن عمل الطبيب الذي يتطلب التواجد المستمر لرعاية المرضى يختلف عن عمل المخرج الذي يمكنه تنظيم وقته لأداء الصلاة دون تأثير كبير على سير العمل.