نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر: توقعات الأرصاد ليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024، حيث يُتوقع استمرار الطقس الحار والرطب نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما خلال الليل، فتكون الأجواء مائلة للحرارة والرطوبة على معظم المناطق.

توقعات درجات الحرارة

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع مع تزايد الشعور بالحرارة بسبب الرطوبة العالية.

تتوقع الهيئة أن تشهد القاهرة درجة حرارة عظمى تبلغ 35 درجة مئوية، في حين تكون الحرارة المحسوسة أعلى بقليل عند 37 درجة مئوية.

وفي العاصمة الإدارية الجديدة، تصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تسجل مدن جنوب البلاد، مثل قنا والأقصر وأسوان، أعلى درجات حرارة في البلاد تصل إلى 43 درجة مئوية مع حرارة محسوسة تبلغ 44 درجة مئوية.

التغيرات المفاجئة في الطقس

تشير التوقعات إلى حدوث تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

فمن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، مع انخفاض يتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

رغم ذلك، سيظل الطقس حارًا ورطبًا خلال النهار في معظم المناطق، بينما ستستمر الحرارة الشديدة في جنوب سيناء وجنوب البلاد. ليلًا، ستظل الأجواء مائلة للحرارة والرطوبة.

الظواهر الجوية المتوقعة

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن حركة الرياح ستكون معتدلة على معظم الأنحاء، مع نشاط متقطع في بعض الأوقات.

هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فيما يتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

حالة البحار

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت الهيئة أن تكون حالته من خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1 و1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتتوقع الهيئة أن تكون حالته من معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

النصائح والتوصيات

توصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، وخاصة في مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد حيث تكون الحرارة مرتفعة جدًا.

كما تنصح بضرورة متابعة التحديثات المستمرة للنشرات الجوية، والحرص على شرب كميات كافية من المياه للحفاظ على الترطيب.