وزير الأوقاف يستقبل عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 07:32 صباحاً - وعميد كلية اللغة العربية بالقاهرة يهدي وزير الأوقاف قصيدة بعنوان "الجبل"

استقبل معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالأستاذ الدكتور علاء جانب عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الأستاذ الدكتور علاء جانب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري بتوليه حقيبة وزارة الأوقاف، كما هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور علاء جانب لصدور قرار الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر بتعيينه عميدًا لكلية اللغة العربية بالقاهرة.

من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور علاء جانب عن سعادته بلقاء معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف في طريقها لاستعادة شبابها، وأنها ستحقق طفرة في تجديد الخطاب الديني.

وقدم عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف قصيدة في تهنئة وزير الأوقاف بعنوان : "الجبل" في لوحة زخرفية ومنها قوله:

فقمت جهيرا أزهريا مُنسَّبا…

كمأذنة في الريح لا تتحوّلُ

درجت على بحر من العلم زاخر ..

بعينيك يعلو الموج طورا .. ويسفل

فرأسك في عُليا السماوات شامخ

وجذرك في التاريخ نخلٌ مؤصّلُ

وجُبْت مفازات الإجازات راحلاً..

بصبر جبال ما اعتراه التململ

وأفنيت ماء العين سهدا ورقة

وعمرا على الكفين كالماء يرحلُ

فما ذقت حلوا .. لم يشب بمرارة..

وأترابك اللاهون ناموا .. و أمّلوا

هنيئا لك العلياء دارا ومقعدا ..

تجاور فيها ما يَزين ويجملُ

لك القلم الماضي على السيف أمره

لك القول مسبوقا بما سوف تفعل

كما تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وكلية اللغة العربية بالقاهرة في الدورات التدريبية، والاستعانة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.