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دكتور شريف صدقي يفتتح مؤتمر آفاق الفضاء: تعاون إقليمي ورؤية مستقبلية في العلمين الجديدة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 08:30 صباحاً - افتتح الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مؤتمر "آفاق الفضاء الجديدة بين أفريقيا والشرق الأوسط" بمدينة العلمين الجديدة، كجزء من البرنامج الرسمي لمعرض مصر الدولي للطيران 2024.

 

استهل د. صدقي المؤتمر بكلمة ترحيبية وعرض تقديمي احترافي عن وكالة الفضاء المصرية، مسلطًا الضوء على دورها في تعزيز التعاون الفضائي الإقليمي ودعم الابتكار العلمي. شهد المؤتمر مشاركة نخبة من قادة وكالات الفضاء والشخصيات البارزة في مجال الفضاء من مختلف دول أفريقيا والشرق الأوسط.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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