نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر: توقعات الأمطار ودرجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تغييرات ملحوظة في الطقس خلال الساعات المقبلة، تشمل تساقط الأمطار وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

نقدم فيما يلي تفاصيل هذه التوقعات وتأثيراتها على مختلف المناطق في مصر.

أمطار خفيفة إلى متوسطة

توقعات الطقس تشير إلى:

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري : من المتوقع تساقط أمطار خفيفة على هذه المناطق.

: من المتوقع تساقط أمطار خفيفة على هذه المناطق. محافظة الوادي الجديد: الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة، وستتساقط على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

تشهد البلاد اليوم طقسًا شديد الحرارة ورطبًا خلال النهار، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي قد تصل إلى 95% في بعض المناطق.

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات:

القاهرة:

العظمى: 35°C

المحسوسة: 37°C

الصغرى: 26°C

الإسكندرية:

العظمى: 32°C

المحسوسة: 35°C

الصغرى: 23°C

العلمين:

العظمى: 32°C

المحسوسة: 35°C

الصغرى: 23°C

العاصمة الإدارية:

العظمى: 36°C

المحسوسة: 38°C

الصغرى: 26°C

مطروح:

العظمى: 31°C

المحسوسة: 34°C

الصغرى: 24°C

السلوم:

العظمى: 32°C

المحسوسة: 35°C

الصغرى: 24°C

سيوة:

العظمى: 39°C

المحسوسة: 40°C

الصغرى: 25°C

الغردقة:

العظمى: 39°C

المحسوسة: 41°C

الصغرى: 29°C

سفاجا:

العظمى: 38°C

المحسوسة: 40°C

الصغرى: 28°C

مرسى علم:

العظمى: 39°C

المحسوسة: 40°C

الصغرى: 29°C

شلاتين:

العظمى: 39°C

المحسوسة: 41°C

الصغرى: 31°C

حلايب:

العظمى: 35°C

المحسوسة: 38°C

الصغرى: 30°C

أبورماد:

العظمى: 32°C

المحسوسة: 35°C

الصغرى: 27°C

رأس حدربة:

العظمى: 32°C

المحسوسة: 35°C

الصغرى: 27°C

أسيوط:

العظمى: 39°C

المحسوسة: 41°C

الصغرى: 25°C

سوهاج:

العظمى: 40°C

المحسوسة: 41°C

الصغرى: 27°C

قنا:

العظمى: 43°C

المحسوسة: 44°C

الصغرى: 28°C

الأقصر:

العظمى: 43°C

المحسوسة: 44°C

الصغرى: 29°C

أسوان:

العظمى: 43°C

المحسوسة: 44°C

الصغرى: 29°C

الوادي الجديد:

العظمى: 42°C

المحسوسة: 43°C

الصغرى: 28°C

أبو سمبل:

العظمى: 39°C

المحسوسة: 41°C

الصغرى: 29°C

شرم الشيخ:

العظمى: 35°C

المحسوسة: 37°C

الصغرى: 28°C

طابا:

العظمى: 33°C

المحسوسة: 35°C

الصغرى: 26°C

نخل:

العظمى: 34°C

المحسوسة: 36°C

الصغرى: 18°C

كاترين:

العظمى: 30°C

المحسوسة: 32°C

الصغرى: 16°C

الطور: