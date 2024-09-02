نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب الثانوية دور ثان يؤدون امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل والتكامل اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يؤدى طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية (العلوم) امتحان الدور الثاني، اليوم الإثنين، فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدي طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع، ويؤدي طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية (الرياضيات) مادة الرياضيات البحته (التفاضل والتكامل)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الأحياء).

وأدي طلاب الثانوية العامة، أمس، امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث أدى الطلاب الامتحان بالشعبة العلمية (الرياضيات) في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد (٣٩١١) طالب/طالبة، كما أدى طالبان من طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (احياء - الچيولوچيا).

وقد حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.



ولم ترصد غرفة العمليات أى حالات من الغش خلال فترة الامتحانات.

