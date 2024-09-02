نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: بدء تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية 3 سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف إلى تعزيز التعليم الفني وربطه بمتطلبات سوق العمل، أعلنت الوزارة عن بدء عملية تنسيق القبول لطلاب الشهادات الفنية للعام الدراسي 2024. يشمل هذا التنسيق الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية بنظاميها (3-5) سنوات، وكذلك الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة بنظام السنتين بعد الثانوية. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم الفني، وتأهيل الكوادر البشرية المدربة بما يساهم في تحقيق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

مواعيد التسجيل وآليته:



قررت الوزارة فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الطلاب اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، وحتى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024. سيتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم عبر الإنترنت من خلال موقع التنسيق الإلكتروني [www.tansik.digital.gov.eg](www.tansik.digital.gov.eg). وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات المتاحة في الجامعات المصرية، حيث ستكون هذه المعامل مفتوحة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام المرحلة.

كما يُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم باستخدام أي حاسب متصل بالإنترنت على مدار 24 ساعة خلال فترة التسجيل.

آلية التسجيل الإلكتروني:



يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص بهم، الذي يمكن الحصول عليه من استمارة النجاح. بعد الدخول إلى موقع التنسيق، يظهر للطالب بيان تأكيدي يحتوي على اسمه الثلاثي ورقم جلوسه أو رقم الكود، وعليه تأكيد هذا البيان. يحتفظ الطالب بالرقم السري لضمان سرية البيانات وإتاحة الفرصة لتعديل الرغبات في أي وقت قبل إغلاق الموقع.



يوفر النظام الإلكتروني العديد من المزايا، من أبرزها:



1. تيسير عملية التسجيل:

يقلل النظام الإلكتروني من عناء انتقال أولياء الأمور والطلاب من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، حيث يمكن للطالب تقديم رغباته من منزله.

2. الدقة وتفادي الأخطاء:

يسهل النظام الإلكتروني عملية تسجيل الرغبات بوضوح، مما يقلل من فرص الأخطاء. كما يوفر النظام إيصالًا برقم محدد لكل عملية تسجيل، مما يضمن توثيق العملية.

3.إمكانية تعديل الرغبات:

يستطيع الطالب تعديل رغباته عدة مرات خلال فترة التنسيق حتى إغلاق الموقع، مما يمنحه مرونة أكبر في اتخاذ القرار.

قواعد التحويل وتقليل الاغتراب



أوضحت الوزارة أن التحويل بين الكليات سيتم وفقًا للشروط والقواعد الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات. سيتم التحويل إلكترونيًا فقط من خلال موقع التنسيق، ولن تُقبل التحويلات الورقية. تشمل شروط التحويل استيفاء الحد الأدنى للكلية أو المعهد المراد التحويل إليه، الالتزام بالتوزيع الجغرافي، واستيفاء الشروط الإضافية المطلوبة للكلية.

تعليمات هامة للطلاب



تناشد الوزارة الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم رغباتهم، ومراجعة دليل القبول لضمان اختيار التخصصات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم الأكاديمية. كما تحث الوزارة الطلاب على مناقشة رغباتهم مع أولياء أمورهم قبل تقديمها، لضمان اتخاذ القرار الأفضل لمستقبلهم الأكاديمي والمهني.



وفي ذات السايق تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التزامها بتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تساهم في إعداد جيل جديد من الخريجين المؤهلين لدخول سوق العمل بكفاءة، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.