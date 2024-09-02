رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا حول توافر الأدوية في السوق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 09:36 صباحاً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مساء أمس، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لاستعراض تقرير حول توافر الأدوية في السوق المصرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماعه اليوم مع رئيس هيئة الدواء يأتي في إطار المتابعة الدورية لتطورات ملف توفير الأدوية في السوق المصرية، موضحًا أن الحكومة بذلت جهودًا حثيثة خلال الأشهر الماضية من أجل إتاحة الأدوية عبر تيسير الإفراج الجمركي عن هذه الأدوية وكذا الإفراج عن المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع، وهو ما أسهم في تلبية احتياجات السوق من الأدوية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن صناعة الدواء تُعد إحدى الصناعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة، وذلك في إطار جهود دعم صناعة الأدوية بشكل خاص ودعم قطاع الصناعة بشكل عام خلال المرحلة الراهنة.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن الهيئة تبذل قصارى جهدها من أجل إتاحة الدواء في السوق المصرية، مُشيرًا إلى أن الهيئة نجحت بالفعل في زيادة المعروض من الدواء، وأنه جار الانتهاء من توفير بعض الأصناف المتبقية الأخرى من الأدوية في غضون الأسابيع القليلة المُقبلة.

واستعرض رئيس هيئة الدواء المصرية جهود التعاون بين الهيئة ومنظمة الصحة العالمية، وكذا جهودها المبذولة من أجل دعم صناعة الدواء بما يتوافق مع المعايير العالمية.

كما تناول "الغمراوي" جهود الهيئة في مجال الميكنة والتحول الرقمي، موضحًا أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية على مستوى العالم.

كما أشار إلى جهود هيئة الدواء بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد في العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تصنيع الدواء.