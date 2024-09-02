نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تتابع توافر الأدوية في السوق المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُقد مساء أمس الأحد، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

كان اللقاء مخصصًا لاستعراض تقرير حول توافر الأدوية في السوق المصرية، وذلك في إطار جهود الحكومة لمتابعة الوضع وتلبية احتياجات السوق من الأدوية.

أبرز ما جاء في الاجتماع

في بداية اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية صناعة الأدوية كأولوية للحكومة، مشيرًا إلى أن الاجتماع مع رئيس هيئة الدواء يأتي ضمن المتابعة الدورية لتطورات ملف الأدوية.

ولفت إلى أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة خلال الأشهر الماضية لتسهيل الإفراج الجمركي عن الأدوية والمواد الخام اللازمة للتصنيع، مما ساهم في تلبية احتياجات السوق بشكل أفضل.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تواصل دعم قطاع الأدوية ضمن استراتيجيتها الأوسع لدعم صناعة الأدوية وقطاع الصناعة بشكل عام.

هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على تحسين توافر الأدوية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين بشكل منتظم.

جهود هيئة الدواء المصرية

من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تبذل أقصى جهدها لتوفير الأدوية في السوق.

وأشار إلى أن الهيئة نجحت في زيادة المعروض من الأدوية، وأنها تعمل حاليًا على استكمال توفير بعض الأصناف المتبقية في الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب لضمان توافر الأدوية بشكل مستمر.

كما استعرض الغمراوي جهود التعاون بين هيئة الدواء ومنظمة الصحة العالمية، موضحًا أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين معايير صناعة الأدوية في مصر بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لتحقيق تطور في مجال الميكنة والتحول الرقمي لمواكبة أحدث التقنيات العالمية.

توطين التكنولوجيا في صناعة الأدوية

تناول اللقاء أيضًا جهود هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد في توطين التكنولوجيا الحديثة في صناعة الأدوية.

هذه الخطوة تهدف إلى تحسين كفاءة التصنيع وتلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة أكبر.