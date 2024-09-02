إتاحة تسجيل الرغبات لمرحلة تقليل الاغتراب.. آخر يوم للتحويلات بين الكليات على موقع التنسيق الإلكتروني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - يغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات بين الكليات"، غدا الثلاثاء، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن لأعمال المرحلة من مكتب التنسيق، حيث تم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق للتقدم بالمرحلة، يوم الخميس الماضى فى ضوء الـ10% من الطلاب.
وأوضح مكتب التنسيق ضوابط العمل فى مرحلة تقليل الاغتراب، وأن يكون التحويل المناظر فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل لها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، وأن يكون التحويل عن طريق موقع التنسيق فقط.
فيما يتيح موقع التنسيق الإلكترونى باب التقدم لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الذين استنفدوا الرغبات وكذلك الطلاب الذين تخلفوا عن التقدم برغباتهم خلال فترة أعمال المرحلة الثانية للتنسيق، ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى.
وأوضح مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب الذين لم يتقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى 14175 من طلاب تنسيق المرحلة الثانية، بالإضافة إلى وجود 5154 من طلاب تنسيق المرحلة الثانية استنفدوا الرغبات، وذلك لتدوين رغبات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم على موقع التنسيق.
وقال السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول والتنسيق ، إن عدد الذين سجلوا فى تحويلات تقليل الاغتراب وصل حتى الآن إلى نحو ٤٧ ألف طالب، وإن غدًا الثلاثاء الفرصة الأخيرة، مشيرًا إلى أن أعداد التحويلات أقل من الأعوام الماضية بسبب حرص مكتب التنسيق على إرضاء رغبات الطلاب فى حدود التوزيعات الجغرافية بما يصب فى النهاية فى صالح الطلاب.
وقالت مصادر إنه سيتم العمل على نتيجة التحويلات فور إغلاق باب التسجيل مباشرة، وذلك للانتهاء من إعلان النتيجة للطلاب خلال ٧٢ ساعة بحد أقصى حتى يتمكن الطلاب من التوجه إلى الجامعات التى رُشحوا إليها لاستيفاء أوراق القيد.
وأشارت المصادر إلى أن مكتب التنسيق سيرسل كشوف القبول النهائية إلى الجامعات فور إعلان النتيجة من خلال الموقع الإلكترونى للتنسيق، وبإعلان نتيجة الترشيح تصبح بطاقات الترشيح نهائية، وعلى الطلاب التوجه إلى الجامعات التى رُشحوا إليها.