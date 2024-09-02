نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور علاء جانب عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الدكتور علاء جانب أ. د أسامة الأزهري بتوليه حقيبة وزارة الأوقاف، كما هنأ وزير الأوقاف الدكتور علاء جانب لصدور قرار رئيس جامعة الأزهر بتعيينه عميدًا لكلية اللغة العربية بالقاهرة.

من جانبه أكد عميد كلية اللغة العربية أن وزارة الأوقاف في طريقها لاستعادة شبابها، وأنها ستحقق طفرة في تجديد الخطاب الديني.

وقدم عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف قصيدة في تهنئة وزير الأوقاف بعنوان: "الجبل" في لوحة زخرفية ومنها قوله:

فقمت جهيرا أزهريا مُنسَّبا…

كمأذنة في الريح لا تتحوّلُ

درجت على بحر من العلم زاخر..

بعينيك يعلو الموج طورا.. ويسفل

فرأسك في عُليا السماوات شامخ

وجذرك في التاريخ نخلٌ مؤصّلُ

وجُبْت مفازات الإجازات راحلًا..

بصبر جبال ما اعتراه التململ

وأفنيت ماء العين سهدا ورقة

وعمرا على الكفين كالماء يرحلُ

فما ذقت حلوا.. لم يشب بمرارة..

وأترابك اللاهون ناموا.. وأمّلوا

هنيئا لك العلياء دارا ومقعدا..

تجاور فيها ما يَزين ويجملُ

لك القلم الماضي على السيف أمره

لك القول مسبوقا بما سوف تفعل

كما تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وكلية اللغة العربية بالقاهرة في الدورات التدريبية، والاستعانة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.