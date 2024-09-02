رسميا.. الفيفا برفع اسم الزمالك من قائمة إيقاف القيد بعد سداد المستحقات المتأخرة لمساعدى فيريرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 11:30 صباحاً - رفع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اسم نادى الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقوف قيدها بسبب الديون المستحقة على القلعة البيضاء، وذلك بعد سداد المستحقات المتأخرة لمساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.

وأجرى الاتحاد الدولى تحديثًا على السيستم الخاص بالأندية التى وقع عليها عقوبة إيقاف القيد، وتم رفع اسم الزمالك رسميًا من تلك القائمة، بعد سداد المستحقات المتأخرة والبالغة 39 ألف دولار.وكان الزمالك تلقى إخطارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفيد برفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد المستحقات المتأخرة لكل من البرتغالي روي أجواش وأندريه أوليفيرا، ودانيال جونزاليس مساعدي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب حرص على تحويل مستحقات الثلاثي خلال الأيام القليلة الماضية لحل أزمة إيقاف القيد.

رفع اسم الزمالك من ايقاف القيد