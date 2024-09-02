نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم توجه تعليمات مشددة للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الجديد 2024/2025، المقرر انطلاق 21 سبتمبر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.

وشددت الوزارة على مديريات التعليمة بعدد من الإجراءات استعدادا للعام الدراسي وجاءت كالتالي:

-الالتزام بالزي المدرسي الموحد حرصا إلى الانضباط داخل المدارس مع عدم إجبار الطالب على شرائه من أماكن بعينها.

-الحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ومكافحة الباعة الجائلين ورفع المخلفات.

-حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم والاحالة الفورية للمساءلة القانونية للمخالفين

- حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي وجميع المؤسسات التعليمية واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنعه ومعاقبة المخالفين لذلك وفقا للقانون.

- التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا وبالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم وتخصيص أرقام تليفونات للأرقام والشكاوي.

- الالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس.

-الالتزام أن تكون الحصة الأولى من بداية العام الدراسي بجميع المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء

- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كل الجهود الممكنة لمحاربتها تمهيدا للقضاء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لا سيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسي.

- اتخاذ التدابير اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق لا سيما ممن هم في إجازات دون مرتب أو اجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

- التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الامن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة وضمان توفير مناخ امن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة والامتحانات.

- التواصل مع رؤساء الأحياء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة محيط المدرسة وخلوه من المصارف ومجاري السيول وتجمعات المياه الراكدة والقمامة والأسواق والتأكد من سلامة اغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة.



- التواصل والتنسيق مع الإدارة العامة للأمن بالوزارة تفعيلا لدور إدارة الأزمات والكوارث، والإبلاغ عن أي مخالفات أخلاقية

- الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لمتابعة أبنائهم تربويا مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

- غلق الأبواب عقب انتهاء طابور الصباح وأحكام الإشراف عليها، والتأكد من هوية الزائر يقبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم والتأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.

- منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس وعرض أي هدايا على العاملين بالمدارس أو الإدارة وكذلك الطلاب وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية.

-حظر استغلال أسوار المدارس في عرض أي إعلانات أو شعارات سياسية أو غير ذلك من أغراض وإزالتها على الفور.

- عدم التطرق داخل المدرسة إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو دينية أو حزبية.

- استخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة.

- الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقا للقرار الوزاري الصادر للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

- غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال إذاعة الأغاني الوطنية

- تنظيم رحلات مدرسية لزيارك المشروعات القومية والأماكن التاريخية

- مكافحة ظاهرة المتنمرين الطلاب وبعضهم وبين المعلمين والطلاب وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي للتصدي لهذه الممارسات بين الطلاب

- الالتزام بجميع القرارات واللوائح المتعلقة بالانضباط والعقوبات والتحفيز التربوي

- يمنع منعا باتا استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية

- متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية والكثافات المقررة وتدريس المواد القومية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته

- التأكيد على ترشيد استخدام الطاقة والمياه وأي موارد أخرى بمحتلف المباني التعليمية بأنواعها حفاظا على المال العام.

- التوسع في المساحات الخضراء وزرع أكبر عدد ممكن من الأشجار داخل المدارس وتشحيع الطلاب على هذا.

- التأكيد على صيانة المعامل والورش والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب.

- الالتزام بالخريطة الزمنية ومواعيد عقد الامتحانات وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الدينية.

- حظر استخدام أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة.