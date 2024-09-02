وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع قيادات وأعضاء إدارة البيئة والتغير المناخي بوزارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - اجتمع السيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الإثنين 2 سبتمبر الجاري، بقيادات وأعضاء إدارة البيئة والتغير المناخي بوزارة الخارجية، وذلك في إطار التشاور الدوري مع قطاعات الوزارة المختلفة بشأن أبرز التطورات ذات الصلة بالسياسة الخارجية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة، بأن السيد وزير الخارجية والهجرة أشاد خلال الاجتماع بدور الإدارة وجهدها المتميز في الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية في المحافل الدولية متعددة الأطراف، ولا سيما الجهود التي تم بذلها في إطار الرئاسة المصرية الماضية لمؤتمر COP27، والنتائج التي نجحت مصر في تحقيقها خلال المؤتمر في مجالات التمويل والخسائر والأضرار.

وحرص الوزير عبد العاطي على التوجيه بضرورة التنسيق بصورة وثيقة مع الجهات والوزارات الفنية ذات الصلة بملفات البيئة وتغير المناخ، لضمان اتساق وتناغم الموقف الوطني في القضايا ذات الصلة، مع العمل على البناء على الإنجازات والمكتسبات المتحققة في هذا الشأن، ولاسيما على صعيد الاستمرار في تمثيل والدفاع عن مصالح وأولويات الدول النامية ودول الجنوب العالمي، ضارباً المثل بما لاقته الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 من حفاوة وإشادة كبيرة من الدول النامية، وخاصة الدول الإفريقية الشقيقة في هذا الشأن.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الاجتماع تطرق إلى أبرز القضايا والمفاوضات ذات الصلة بالموضوعات البيئية على الساحة العالمية، حيث وجه الوزير عبد العاطي بضرورة مراعاة أولويات المصلحة الوطنية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بموضوعات التمويل والطاقة النظيفة والتحول الأخضر والعادل، وما يرتبط بها من مصالح اقتصادية وتنموية مباشرة. كما حرص السيد وزير الخارجية والهجرة على الاستماع لعرض قيادات وأعضاء الإدارة حول أبرز مجالات عملها، والتطورات ذات الصلة بمسارات ومفاوضات العمل المناخي الدولي، والجهود المبذولة في هذا الشأن في إطار محددات الموقف الوطني المصري، بالإضافة إلى المقترحات والأفكار ذات الصلة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن السيد وزير الخارجية حرص على الإعراب عن الاعتزاز بالجهود التي تبذلها إدارة البيئة والتغير المناخي في الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية، معرباً عن الاستعداد لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للاستمرار في هذا الأداء المتميز، والبناء على الإنجازات المتحققة.