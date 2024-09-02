”وزير الدولة للإنتاج الحربي” يفاجيء قيادات وعمال ”حلوان للصناعات الهندسية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 01:28 مساءً - استمراراً لسلسلة الجولات التفقدية المفاجئة التي يحرص المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على القيام بها للشركات والوحدات التابعة؛ أجرى السيد الوزير مروراً مفاجئاً على شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) التابعة للوزارة.

تواجد الوزير "محمد صلاح" داخل الشركة (مصنع 99 الحربي) باكراً في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة، واستهل السيد الوزير الجولة بالمرور على خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة حيث أكد على أهمية زيادة الإنتاج والصيانة الدورية ورفع كفاءة الماكينات المعطلة وضرورة الحفاظ على الحالة الفنية لكل ماكينات الشركة والإرتقاء بمستوى النظافة في الورش والطرق الداخلية، وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي خطوط الإنتاج بالشركة التي تساهم في توفير مطالب القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة وكذا ما تقوم الشركة بتوفيره من المنتجات المدنية بالأستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها والتي تشمل مجموعة متنوعة من (طفايات الحريق، أسطوانات الغاز ومنظماتها، إسطوانات شحن الفريون، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل) كما تشارك الشركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم المواطن المصري.

وأعرب السيد الوزير عن حرصه لتنفيذ الزيارات المفاجئة للجهات التابعة لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية بها والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة الشركة بتنفيذه.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالاطلاع على ما قام بإستعراضه المهندس/ أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية وكذا عدد من المسئولين بالشركة؛ من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها.

وخلال تفقده لشركة "حلوان للصناعات الهندسية" حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تشجيع العاملين والتأكيد على دورهم الحيوي في العملية الإنتاجية واستمع عن قُرب إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن عمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكداً ترحيبه بالإطلاع على أفكارهم وآرائهم وترجمتها إلى قرارات تساهم في التطوير.

بدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد / محمد عيد بكر بأن الوزير "محمد صلاح" وجّه خلال تفقده للشركة (مصنع 99 الحربي) بالمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج، كما وجه بتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة والالتزام بتطبيق وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وقد رافق السيد الوزير خلال الجولة التفقدية المفاجئة لحلوان للصناعات الهندسية كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

