غدا.. انطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 بالعلمين الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 01:28 مساءً - تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 فى نسخته الأولى والذى تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمطار العلمين الدولي، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

ويشارك في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر شركات مصنعى الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم.

ويحضر معرض مصر الدولي للطيران والفضاء العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدوليه والإقليمية المعنية بالطيران المدني.

وسيوفر معرض مصر الدولي للطيران والفضاء منصة مثالية تعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة "مدنية - عسكرية – موجهه" بساحة العرض المكشوف، كما سيتم تنظيم عروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في أجواء مليئة بالإثاره والتشويق .

يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.