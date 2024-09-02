ضبط 6 متهمين بسرقة سيارة ربع نقل من قائدها فى أسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (أسيوط – سوهاج – الجيزة) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن أسيوط

ضبط (6 أشخاص من بينهم عميل"سيئ النية" ) لقيامهم بسرقة سيارة "ربع نقل" من قائدها، والتعدى عليه بالضرب بإستخدام (طبنجة – فرد محلى "تم ضبطهما" ) وإحداث إصابته بدائرة مركز شرطة أبنوب ، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها.

مديرية أمن سوهاج

ضبط (4 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالإكراه بإستخدام سلاح نارى مسدس "محدث صوت" تم ضبطه، بدائرة قسم شرطة الكوثر، عقب إستدراجهم للمجنى عليه من خلال التواصل معه عبر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" لرغبته فـى شراء سيارة "بدون أوراق" بمحافظة سوهاج ولدى وصوله قاموا بإصطحابه بسيارة إلى إحدى المناطق بدائرة القسم، وإستولوا منه على المبلغ المالى الذى كان بحوزته وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه والسيارة المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة.

مديرية أمن الجيزة

ضبط (5 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر لقيامهم بسرقة سيارة من قائدها يعمل بها على" أحد تطبيقات النقل الذكى"بالإكراه بإستخدام سلاح أبيض "تم ضبطه" وتقيد حركته والإستيلاء على متعلقاته الشخصية حال قيام المجنى عليه بتوصيلهم لإحدى المناطق بمدينة 6 أكتوبر، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.